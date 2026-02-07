Hindustan Hindi News
दिल्ली में दो साल में 89 लोग डूबकर मरे, खुले नाले और सीवर बन रहे जानलेवा

दिल्ली में दो साल में 89 लोग डूबकर मरे, खुले नाले और सीवर बन रहे जानलेवा

संक्षेप:

दिल्ली विधानसभा की रिपोर्ट के अनुसार बीते दो वर्षों में खुले सीवर और नालों के कारण 89 लोगों की मौत हुई है। ओल्ड राजेंद्र नगर और जनकपुरी जैसे हादसों ने सुरक्षा दावों और एजेंसियों की लापरवाही की पोल खोल दी है।

Feb 07, 2026 08:44 am ISTAnubhav Shakya हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
राजधानी दिल्ली के जनकपुरी इलाके में जल बोर्ड के गड्ढे में गिरने से एक बाइक सवार की मौत हो गई। हालांकि इस गड्ढे में पानी नहीं था। लेकिन राजधानी में बीते दो वर्ष में डूबकर मरने वालों की संख्या 89 है। इनमे नदी-नहर के साथ साथ खुले शहर और जनकपुरी जैसी लापरवाही से होने वाली मौत शामिल हैं। आपदा प्रबंधन और सरकार तथा एजेंसियों के दावों के बाद भी लापरवाही से लोगों की जान जा रही है।

विधानसभा में रिपोर्ट हुई पेश

बीते दिनों दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही में रखी रिपोर्ट से पता चलता है कि जनवरी 2004 से दिसंबर 2025 तक राजधानी में 89 लोगों की मौत डूबने से हुई है। इसमे नदी-नहरों के साथ खोड़ा के मां-बेटों की नालें में गनरकर मौत, आली विहार में पुलिस चौक के पास बारातघर में डूबने से मौत, ओल्ड राजेंद्र में बेसमेंट में पानी घुसकर हुई छात्रों की मौत शामिल हैं।

लापरवाही पड़ रही भारी

अलग अलग इलाकों में लापरवाही से मौत का यह बड़ा उदाहरण है। आंकड़ों से साफ पता चलता है कि राजधानी में खुले सीवर, नाले, गढ्ढे मौत का कारण बन रहे हैं।

Anubhav Shakya

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Delhi News
