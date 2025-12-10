Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi drinking water pollution haryana diversion drain sewage NGT strict
गंदा पानी पी रहे दिल्लीवाले! हरियाणा के नाले का जहर पेयजल सप्लाई में मिला; NGT सख्त

संक्षेप:

NGT ने हरियाणा के डायवर्जन ड्रेन नंबर-6 के 51 मिलियन लीटर से अधिक गंदे पानी के साफ पानी के नाले (DD-8) में मिलने पर हरियाणा सरकार को कड़ी फटकार लगाई है।

Dec 10, 2025 12:50 pm ISTAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यून (NGT) ने एक बार फिर दिल्ली की पेयजल आपूर्ति पर बड़ा सवाल उठाया है। मामला इतना गंभीर है कि हरियाणा से आने वाला गंदा पानी सीधे उस ताजे पानी के नाले में मिल रहा है, जिसे बाद में दिल्लीवासियों के नल तक पहुंचाया जाता है।

क्या है पूरा माजरा?

हरियाणा का डायवर्जन ड्रेन नंबर-6 (DD-6) असल में सीवेज और इंडस्ट्रियल कचरा ढोने वाला नाला बन चुका है। इसमें रोजाना 51 मिलियन लीटर से ज्यादा गंदा पानी बह रहा है। अब यह जहरीला पानी DD-8 में मिल रहा है, जो एकदम साफ पानी का नाला है और आगे जाकर दिल्ली की पेयजल सप्लाई में इस्तेमाल होता है।

दोनों नालों के बीच की बांध दीवार (अकबरपुर बरोटा के पास) में दरार आ गई थी, जिसकी वजह से DD-6 का पूरा गंदा पानी DD-8 में घुस रहा था। हरियाणा सरकार ने कोर्ट को बताया कि दीवार में दरार पड़ गई है। लेकिन NGT को ये जवाब कतई पसंद नहीं आया।

पहले भी लगी थी फटकार

यह कोई नई बात नहीं है। मार्च 2024 में भी NGT ने हरियाणा को 12 महीने के अंदर DD-6 और DD-8 की सफाई और लंबे समय का समाधान करने का सख्त आदेश दिया था। एक साल बीतने को है, लेकिन काम अभी भी अधर में लटका है। जुलाई में बुराड़ी के पास यमुना में हजारों मछलियां एक साथ मरी थीं। मई में भी ऐसा ही हुआ था। इसकी वजह इंडस्ट्रियल केमिकल और अनट्रीटेड सीवेज है।

अभी भी बह रहा है अनट्रीटेड पानी

हरियाणा में 67 MLD के STP और 46.2 MLD के CETP तो बने हैं, लेकिन सवाल यह है कि जमीन पर काम कितना हो रहा है? अभी भी गोहाना और खरखौदा के तीन STP से 15.8 MLD गंदा पानी सीधे DD-8 में डाला जा रहा है। NGT ने हरियाणा सरकार से जवाब मांगा है और अगली सुनवाई 20 फरवरी 2026 को रखी है।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
