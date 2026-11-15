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दिल्ली में डबल मर्डर : बवाना में व्यक्ति ने की युवक की गोली मारकर हत्या, मृतक के भाई ने आरोपी को मार डाला

By Praveen Sharma
नई दिल्ली, एएनआई
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दिल्ली के बवाना इलाके में रविवार आधी रात के बाद दो लोगों की हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार, झगड़े के बाद एक युवक ने दूसरे व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद मृतक के भाई हत्यारे को भी मार दिया।

Delhi Police at crime scene
दिल्ली पुलिस क्राइम सीन पर जांच करती हुई। प्रतीकात्मक तस्वीर

राजधानी दिल्ली के बवाना इलाके में डबल मर्डर का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि रविवार आधी रात को हुए एक झगड़े के बाद सोनू उर्फ ​​प्रदीप ने कथित तौर पर 27 वर्षीय सचिन की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद मृतक सचिन के भाई नरेश ने कथित तौर पर सोनू को पकड़ लिया और उसकी हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शव कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिए हैं। पुलिस इस घटना के पीछे के कारणों का पता लगाने के लिए जांच कर रही है। वहीं, दिल्ली पुलिस ने हत्या के एक आरोपी नरेश को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ जारी है।

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दोनों मृतक एक ही गांव के रहने वाले थे

दिल्ली पुलिस ने बताया कि 15 नवंबर को आधी रात के करीब बवाना थाना पुलिस को एक व्यक्ति को गोली लगने की सूचना मिली थी। पुलिस जब सूचना पर MV अस्पताल पहुंची तो वहां एक व्यक्ति मृत अवस्था में मिला, जिसकी छाती पर गोली का निशान था। मृतक की पहचान दिल्ली के पूठ खुर्द गांव के रहने वाले 27 वर्षीय सचिन के रूप में हुई।

गली में पड़ा मिला हत्या के आरोपी का शव

पुलिस को इस मामले की जांच के दौरान मृतक सचिन के परिवार के पशुबाड़े (घटनास्थल) में खून के धब्बे और 3 खाली कारतूस मिले। आगे जांच करने पर पास की ही एक गली में करीब 100 मीटर दूर एक और शव पड़ा मिला। उसकी पहचान सोनू उर्फ ​​प्रदीप के रूप में हुई, वो भी उसी पूठ खुर्द गांव का रहने वाला था।

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पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया

पुलिस ने एक बयान में बताया कि घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच और आसपास के लोगों से पूछताछ के दौरान यह पता चला कि सोनू उर्फ ​​प्रदीप ने झगड़े के बाद सचिन की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद मृतक सचिन के भाई नरेश ने सोनू उर्फ ​​प्रदीप को पकड़ लिया था और उसकी हत्या कर दी। इस मामले में आगे की जांच जारी है।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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