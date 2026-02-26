Hindustan Hindi News
दिल्ली डबल मर्डर केस का आरोपी गिरफ्तार, मां-बेटी की हत्या कर बेड में छिपा दी थी लाश

Feb 26, 2026 10:19 am ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली के सरिता विहार इलाके में सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड में दिल्ली पुलिस ने आरोपी को बिहार के दरभंगा से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पेशे से अकाउंटेंट है और मृतका का पड़ोसी है। महिला और उसकी मासूम बेटी की हत्या कर शव बेड बॉक्स में छिपा दिए थे।

दिल्ली के सरिता विहार इलाके में सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड में दिल्ली पुलिस ने आरोपी को बिहार के दरभंगा से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पेशे से अकाउंटेंट है और मृतका का पड़ोसी है। महिला और उसकी मासूम बेटी की हत्या कर शव बेड बॉक्स में छिपा दिए थे। पुलिस सूत्रों ने बताया कि आरोपी और महिला के बीच कथित तौर पर नजदीकी संबंध थे। जांच में सामने आया है कि महिला के कथित रूप से अत्यधिक अधिकार जताने के चलते दोनों के बीच विवाद बढ़ने लगा था, जिससे आरोपी परेशान रहने लगा था। इसी तनाव के चलते आरोपी ने गुस्से में आकर महिला और उसकी बेटी की हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने शवों को घर के बेड बॉक्स में छिपा दिया और फरार हो गया।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि हत्या के बाद आरोपी पहले दो दिनों के लिए हरिद्वार चला गया। वहां से वह अपने पैतृक गांव, दरभंगा पहुंच गया, ताकि पुलिस से बच सके। मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने जांच तेज की और तकनीकी निगरानी और स्थानीय इनपुट के आधार पर आरोपी का पता लगा लिया। पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसे दिल्ली लाया जा रहा है।

अधिकारियों का कहना है कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है, ताकि हत्या के पीछे के सटीक कारणों और वारदात की पूरी परिस्थितियों का पता लगाया जा सके। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि घटना में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका तो नहीं रही। फिलहाल शवों को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया था। पुलिस अधिकारी का कहना है कि जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है।


