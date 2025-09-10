दिल्ली डबल मर्डर मामले में पुलिस को कामयाबी, पकड़े गए चारों आरोपी

दिल्ली में बीते दिनों दो लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। दिल्ली पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

बीते दिनों दिल्ली के हर्ष विहार इलाके में दो युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि इन चारों आरोपियों ने दुकान में बैठे दो युवकों पर ताबड़तोड़ गोलीबारी कर दी थी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हुए थे। इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई थी। मामले की जनाकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी और जांच शुरू की थी।

इस मामले की जानकारी दते हुए नंद नगरी के एसीपी सुरेंद्र सिंह राठी ने बताया कि दोहरे हत्याकांड के बाद से ही आरोपियों की तलाश की जा रही थी। इस दौरान गुप्त सूचना मिली कि चाों छिपे हुए हैं। पुलिस ने तुरंत टीम के साथ छापा मारा और आरोपियों को गिफ्तार कर लिया।

मामला हर्ष विहार के प्रतापनगर का है। यहां की एक गली में सुधीर और राधे एक दुकान में बैठे थे। इस दौरान असलहों से लैस कई बदमाश पहुंचे और दनादन फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग राधे और सुधीर को गोलियां लगीं। घायल अवस्था में दोनों को जीटीबी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई थी।

इस मामले की जानकारी देते हुए सुधीर के भाई अजय कुमार ने बताया कि घटना के समय वे अपने मोबाइल शॉप पर बैठे थे। इस दौरान सुधीर का दोस्त राधे भी दुकान पर ही बैठा था। मां भी करीब में ही लेटी हुई थी। अजय ने बताया कि अचानक बदमाश आए और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में दोनों दोस्त घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी।