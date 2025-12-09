दिल्ली को डबल-डेकर फ्लाईओवर के लिए करना होगा इंतजार, अब अगले साल शुरू होंगे

संक्षेप: दिल्ली में ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत देने वाले भजनपुरा, आजादपुर और तुगलकाबाद-एयरोसिटी के तीन डबल-डेकर फ्लाईओवर अब इस साल नहीं खुलेंगे, जिनकी नई समय सीमा मार्च 2026 रखी गई है।

राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत देने वाले तीन डबल-डेकर फ्लाईओवर अब इस साल नहीं खुलेंगे। पहले इनमें से दो फ्लाईओवर दिसंबर 2024 में शुरू होने वाले थे, लेकिन अब तीनों का नया टारगेट मार्च 2026 रखा गया है।

भजनपुरा फ्लाईओवर: लाल बत्ती खत्म होने में अभी देरी मजलिस पार्क-मौजपुर मेट्रो कॉरिडोर पर भजनपुरा से यमुना विहार के बीच 1.4 किमी लंबा डबल-डेकर फ्लाईओवर बन रहा है। यह फ्लाईओवर भजनपुरा की लाल बत्ती को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। ज्यादातर काम पूरा हो चुका है। पेड़ काटने की मंजूरी मिल गई है और अब तेजी से निर्माण चल रहा है। फिर भी इसे मार्च 2026 तक ही खोला जा सकेगा।

आजादपुर फ्लाईओवर: मंडी के ऊपर से सीधी राह जनकपुरी पश्चिम-आरके आश्रम मेट्रो कॉरिडोर पर आजादपुर से अशोक विहार के बीच 2.2 किमी लंबा फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। यह दिल्ली की सबसे व्यस्त सब्जी मंडी के ठीक ऊपर से गुजरेगा। अभी तक सिर्फ 70% काम ही पूरा हुआ है। रैंप और डेक स्लैब का काम जारी है। UTTIPEC से एलाइनमेंट की मंजूरी में देरी होने से प्रोजेक्ट पीछे चल रहा है। इसे भी अब मार्च 2026 में खोलने का लक्ष्य है।