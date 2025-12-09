Tue, Dec 09, 2025Hindustan Hindi News
delhi double decker flyovers new deadline march 2026
दिल्ली को डबल-डेकर फ्लाईओवर के लिए करना होगा इंतजार, अब अगले साल शुरू होंगे

संक्षेप:

दिल्ली में ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत देने वाले भजनपुरा, आजादपुर और तुगलकाबाद-एयरोसिटी के तीन डबल-डेकर फ्लाईओवर अब इस साल नहीं खुलेंगे, जिनकी नई समय सीमा मार्च 2026 रखी गई है।

Dec 09, 2025 01:02 pm ISTAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत देने वाले तीन डबल-डेकर फ्लाईओवर अब इस साल नहीं खुलेंगे। पहले इनमें से दो फ्लाईओवर दिसंबर 2024 में शुरू होने वाले थे, लेकिन अब तीनों का नया टारगेट मार्च 2026 रखा गया है।

भजनपुरा फ्लाईओवर: लाल बत्ती खत्म होने में अभी देरी

मजलिस पार्क-मौजपुर मेट्रो कॉरिडोर पर भजनपुरा से यमुना विहार के बीच 1.4 किमी लंबा डबल-डेकर फ्लाईओवर बन रहा है। यह फ्लाईओवर भजनपुरा की लाल बत्ती को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। ज्यादातर काम पूरा हो चुका है। पेड़ काटने की मंजूरी मिल गई है और अब तेजी से निर्माण चल रहा है। फिर भी इसे मार्च 2026 तक ही खोला जा सकेगा।

आजादपुर फ्लाईओवर: मंडी के ऊपर से सीधी राह

जनकपुरी पश्चिम-आरके आश्रम मेट्रो कॉरिडोर पर आजादपुर से अशोक विहार के बीच 2.2 किमी लंबा फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। यह दिल्ली की सबसे व्यस्त सब्जी मंडी के ठीक ऊपर से गुजरेगा। अभी तक सिर्फ 70% काम ही पूरा हुआ है। रैंप और डेक स्लैब का काम जारी है। UTTIPEC से एलाइनमेंट की मंजूरी में देरी होने से प्रोजेक्ट पीछे चल रहा है। इसे भी अब मार्च 2026 में खोलने का लक्ष्य है।

तुगलकाबाद-एयरोसिटी: देश का पहला डबल-डेकर फ्लाईओवर

यह देश का पहला ऐसा फ्लाईओवर है जिसमें ऊपर मेट्रो और नीचे छह लेन की सड़क होगी। संगम विहार से अंबेडकर नगर के बीच 2.4 किमी लंबा यह प्रोजेक्ट 85% पूरा हो चुका है। 2021 में मंजूरी मिलने के बावजूद जमीन अधिग्रहण में देरी हुई। अब दिल्ली मेट्रो का कहना है कि काम तेजी से चल रहा है और इसे मार्च 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा।

लेखक के बारे में

भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
