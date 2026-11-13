दिल्ली में 3 डबल डेकर कॉरिडोर का अब कितना बचा काम, कब तक खुलने के आसार?

दिल्ली के तीनों डबल डेकर कॉरिडोर अगले साल ही यातायात के लिए खुलने के आसार हैं। इनका निर्माण पूरा होने में थोड़ा और समय लग सकता है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने दिसंबर तक काम पूरा करने का लक्ष्य रखा था। हालांकि अभी नई समय सीमा जारी नहीं की गई है।

दिल्ली में निर्माणाधीन तीन डबल डेकर कॉरिडोर का कार्य अब तक पूरा नहीं हो पाया है। ऐसे में अब इस वर्ष इनका खुल पाना मुश्किल है। बताया जा रहा है कि अब ये तीनों कॉरिडोर नए साल में ही खुल सकेंगे।

फेज चार के अलग-अलग तीन मेट्रो कॉरिडोर पर ये डबल डेकर कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। इस वर्ष दिसंबर तक इन तीनों का निर्माण पूरा किया जाना था। इसमें सबसे पहला भजनपुरा से यमुना विहार के बीच 1.4 किलोमीटर का डबल डेकर कॉरिडोर शामिल है। यह फेज चार के मजलिस पार्क-मौजपुर मेट्रो कॉरिडोर का हिस्सा है। वैसे, मजलिस पार्क से मौजपुर के बीच मेट्रो का कॉरिडोर तैयार होने के बाद मेट्रो का परिचालन भी शुरू हो चुका है, लेकिन डबल डेकर कॉरिडोर के हिस्से पर ऊपर मेट्रो का कॉरिडोर बनाया गया है। इसके नीचे वाहनों के लिए फ्लाईओवर है। इसके फ्लाईओवर का वायाडक्ट काफी पहले तैयार हो चुका है। पेड़ कटान की अनुमति मिलने में देरी के कारण फ्लाईओवर के रैंप का कार्य छूट गया था। स्वीकृति मिलने के बाद इस वर्ष मार्च-अप्रैल में डीएमआरसी ने पीडब्ल्यूडी के साथ मिलकर रैंप निर्माण की प्रक्रिया शुरू की। उम्मीद है कि अगले कुछ माह में इस डबल डेकर कॉरिडोर का फ्लाईओवर वाहनों के लिए खुल जाएगा।

दूसरा डबल डेकर गोल्डन लाइन (एरोसिटी–तुगलकाबाद) पर संगम विहार से अंबेडकर नगर के बीच बन रहा है। इसकी लंबाई करीब 2.4 किमी होगी। इसके पिलर का काम लगभग हो चुका है। डेक स्लैब निर्माण जारी है। पांच छह माह में मेट्रो के वायाडक्ट का काम पूरा हो जाएगा, लेकिन उसके नीचे फ्लाईओवर तैयार होने में अभी अधिक वक्त लगेगा।

इसके अलावा मजेंटा लाइन एक्सटेंशन (जनकपुरी पश्चिम–आरके आश्रम कॉरिडोर) पर आजादपुर से डेरावल नगर के बीच 2.2 किलोमीटर हिस्से पर मेट्रो कॉरिडोर के साथ फ्लाईओवर बन रहा है। इसका 880 मीटर हिस्सा डबल डेकर होगा। इसका कार्य भी अब अगले वर्ष पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि, दिल्ली मेट्रो रेल निगम की तरफ से तीनों डबल डेकर कॉरिडोर का काम पूरा करने की नई समय सीमा अभी सामने नहीं आई है।

फिलहाल ये है स्थिति ● पिंक लाइन पर भजनपुरा से यमुना विहार के बीच 1.4 किलोमीटर का डबर डेकर कॉरिडोर काफी हद तक है तैयार। पेड़ काटने की मंजूरी मिलने में देरी के कारण अभी तक इसके रैंप का काम पूरा नहीं हो पाया है।

● जनकपुरी पश्चिम-आरके आश्रम कॉरिडोर पर आजादपुर से डेरावल नगर के बीच 880 मीटर के डबल डेकर कॉरिडोर का कार्य अभी 85 प्रतिशत पूरा हुआ।