दिल्ली में आवारा कुत्तों के लिए बनेंगे 1000 डॉग फीडिंग प्वॉइंट, हर वार्ड में 3-4 जगह खिला सकेंगे खाना

दिल्ली नगर निगम ने अवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद दिल्ली में एक हजार फीडिंग पॉइंट तैयार करने की योजना बनाई है। इसके तहत निगम के प्रत्येक वार्ड में तीन से चार स्थानों पर फीडिंग पॉइंट बनाए जाएंगे। कुछ स्थानों पर अगले महीने से ये फीडिंग पॉइंट शुरू कर दिए जाएंगे। यह ऐसी जगह पर बनाए जाएंगे, जहां पर नागरिकों की आवाजाही न हो और पशु प्रेमी व अन्य लोग लावारिस कुत्तों को खाना डाल सकेंगे।

निगम के पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारी और कर्मचारी इस कार्य को देखेंगे। साथ ही निगम के सफाई निरीक्षकों की भी इस विषय में जिम्मेदारी तय की गई है। स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने बताया कि निगम के सभी 12 जोन के उपायुक्तों व पार्षदों को 8 सितंबर को पत्र लिखा था। पत्र के जरिये रिपोर्ट तैयार कर एक हजार स्थानों पर डॉग फीडिंग पॉइंट के स्थान चिह्नित करने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली में जल्द ही दो स्थानों पर डॉग शेल्टर होम का निर्माण भी किया जाएगा। बिजवासन के बेला रोड पर और द्वारका सेक्टर-29 में ये शेल्टर होम बनेंगे।

दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों पर क्या था सुप्रीम कोर्ट का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने बीते 22 अगस्त को दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को डॉग शेल्टर्स से छोड़े जाने पर रोक संबंधी अपने 11 अगस्त के आदेश में बदलाव करते हुए कहा था कि पकड़े गए कुत्तों का बंध्याकरण किया जाए, उनका टीकाकरण किया जाए और उन्हें वापस उन्हीं क्षेत्रों में छोड़ दिया जाए। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन.वी. अंजारैया वाली तीन जजों की स्पेशल बेंच ने स्पष्ट किया था कि रेबीज से संक्रमित या रेबीज से संक्रमित होने की आशंका वाले तथा आक्रामक व्यवहार वाले कुत्तों पर यह आदेश लागू नहीं होगा।

बेंच ने कहा था कि डॉग शेल्टर्स से आवारा कुत्तों को छोड़ने पर रोक लगाने संबंधी 11 अगस्त के निर्देश को फिलहाल स्थगित रखा जाएगा। बेंच ने नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे ऐसे विशेष भोजन क्षेत्र बनाएं जहां लोग आवारा कुत्तों को खाना खिला सकें। बेंच ने कहा कि नगर निकायों को विशेष नगरपालिका वार्ड में आवारा कुत्तों की आबादी और सघनता को ध्यान में रखते हुए फीडिंग पॉइंट बनाने होंगे और सड़कों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने की अनुमति नहीं होगी।

बेंच ने कहा था कि निर्धारित भोजन क्षेत्रों के पास नोटिस बोर्ड लगाए जाने चाहिए जिनमें उल्लेख हो कि आवारा कुत्तों को केवल ऐसे क्षेत्रों में ही खाना खिलाया जाएगा। आदेश में यह बी कहा गया था कि सड़कों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाते पाए जाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।