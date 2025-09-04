कोई मुझे भी बचा लो... दिल्ली में बाढ़ के पानी में तैरते इस कुत्ते की बेबसी देखिए; VIDEO

दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे सिविल लाइंस और कश्मीरी गेट समेत कई इलाकों में बाढ़ आ गई है और लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं बाढ़ में फंसे एक कुत्ते का वीडियो भी सामने आया है।

दिल्ली में भारी बारिश के बाद यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है, जिससे राजधानी के कई इलाके पानी में डूब गए हैं। सिविल लाइंस से लेकर कश्मीरी गेट तक की सड़कें झील बन चुकी हैं और लोग मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। लेकिन इस आपदा के बीच एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक कुत्ता बाढ़ के पानी में तैरता नजर आ रहा है, मानो मदद की गुहार लगा रहा हो। यह दृश्य न सिर्फ इंसानों की मुसीबतों को दिखाता है, बल्कि जानवरों की बेबसी को भी सामने लाता है।

रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा जलस्तर भारी मॉनसून बारिश के कारण यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। पुराने रेलवे ब्रिज पर आज सुबह जलस्तर 207.41 मीटर दर्ज किया गया, जो 63 सालों में तीसरा सबसे ऊंचा स्तर है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार, यह स्तर और बढ़कर 207.48 मीटर तक पहुंच सकता है, जो 1978 के ऐतिहासिक बाढ़ के करीब है। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से 1.68 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़े जाने के बाद स्थिति और गंभीर हो गई है। इससे दिल्ली के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया और कई जगहों पर यातायात ठप हो गया।

सड़कें बनीं झीलें, कश्मीरी गेट से सिविल लाइंस तक का हाल ड्रोन से ली गईं तस्वीरें बताती हैं कि कश्मीरी गेट इलाके में पानी इतना गहरा है कि सड़कें पूरी तरह डूबी हुई हैं। लोहा पुल और आसपास के क्षेत्रों में यमुना का पानी घुस आया है, जिससे ट्रैफिक ठप हो गया और लोग पैदल या नावों से गुजरने को मजबूर हैं। सिविल लाइंस में वाहन आधे डूबे नजर आ रहे हैं और लोग अपने घरों से सामान निकालने में जुटे हैं। अधिकारियों ने यमुना बैंक की ओर जाने वाली सड़क को बंद कर दिया है और राहत कैंपों में लोग शरण ले रहे हैं।

कुत्ते की संघर्ष भरी तैराकी ANI द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो में एक कुत्ता बाढ़ के पानी में तैरता दिखाई देता है। शुरुआत में ऐसा लगता है जैसे वह डूबने वाला है, लेकिन फिर वह मजबूती से पैर मारता है और किनारे पर पहुंच जाता है। गीली सड़क पर चलते हुए वह थका-हारा सा लगता है, मानो कह रहा हो – 'कोई मुझे भी बचा लो'। यह दृश्य सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। असल में यह बाढ़ के असर को जानवरों पर दिखाता है। वीडियो में आगे बाढ़ग्रस्त सड़कें दिखती हैं, जहां स्कूटर और कारें पानी में फंसी हुई हैं।