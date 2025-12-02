विदेशी के चेहरे पर था फुटबॉल जितना बड़ा ट्यूमर, गर्दन उठाना भी था मुश्किल; दिल्ली के डॉक्टरों ने किया कमाल
डॉक्टरों ने बताया कि यह ट्यूमर इतना बड़ा हो चुका था कि कभी भी फट सकता था और घाव होने की वजह से उसमें से भयानक बदबू भी आने लगी थी। जिसके चलते मरीज को अलग-थलग रहना पड़ता था। वहीं कई अस्पताल तो इलाज करने से भी मना कर चुके थे।
दिल्ली के डॉक्टरों ने हाल ही में एक दुर्लभ और सफल सर्जरी को अंजाम देते हुए चेहरे के विशालकाय ट्यूमर से जूझ रहे किर्गिस्तान के 48 वर्षीय मरीज को नया जीवन दे दिया। कैंसरग्रस्त यह ट्यूमर फुटबॉल के आकार जितना बड़ा और 4.5 किलोग्राम का हो गया था। इतना बड़ा और भारी होने की वजह से मरीज को हर समय उसे हाथ का सहारा देकर संभालना पड़ता था। साथ ही घाव होने की वजह से उससे भयानक बदबू भी आने लगी थी, ऐसे में मरीज को विमान में भी अलग-थलग रहकर यात्रा करनी पड़ती थी, लेकिन ओखला के फोर्टिस अस्पताल ने एक जटिल सर्जरी को अंजाम देते हुए उसे मरीज के शरीर से अलग कर दिया। इसे किसी मरीज के चेहरे से निकाला गया अबतक का सबसे बड़ा फेशियल ट्यूमर बताया जा रहा है।
बुरी तरह बिगड़ गया था चेहरा
इस बारे में जानकारी देते हुए डॉक्टरों ने बताया कि मरीज को जब अस्पताल लाया गया तो उसके चेहरे के दाएं भाग पर 4.5 किलोग्राम वजनी कैंसरग्रस्त ट्यूमर (एक्स्ट्रा-स्केलेटल ऑस्टियोसारकोमा) था और यह बाहर की तरफ लटका हुआ था। दिल्ली-एनसीआर के कई अस्पतालों ने उनका इलाज करने से मना कर दिया था। लेकिन जब वह मरीज फोर्टिस अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टरों ने उनकी जांच की। इमेजिंग और टेस्ट से पता चला कि उनका ट्यूमर तेजी से फैलकर उनके गाल, जबड़े तथा गर्दन को चपेट में ले चुका था। जिससे कि उनका चेहरा भी काफी बिगड़ गया था।
पीठ से त्वचा व मांसपेशिया लेकर घाव भरा
डॉक्टरों ने बताया कि यह ट्यूमर इतना बड़ा हो चुका था कि कभी भी फट सकता था। अस्पताल के डायरेक्टर व सर्जिकल ओंकोलॉजी के विभागाध्यक्ष डॉ. अर्चित पंडित ने बताया कि डॉक्टरों की टीम ने न सिर्फ उनके कैंसरग्रस्त ट्यूमर को निकाला, बल्कि आसपास की त्वचा, लार ग्रंथियों, चेहरे की मांसपेशियों और लिंफ नोड्स को भी हटाया। इसके बाद उनकी हेमी-फेस (आधे चेहरे की) सर्जरी की गई। इसके लिए उनकी पीठ से त्वचा और मांसपेशियां लेकर घाव को भरा गया।
इस जटिल सर्जरी के दौरान मरीज के शरीर से भारी रक्तस्राव (ब्लीडिंग) की आशंका भी बनी रही, क्योंकि ट्यूमर उनके मस्तिष्क, चेहरे और गर्दन को रक्त आपूर्ति करने वाली रक्तवाहिकाओं के काफी नजदीक था। करीब 10 घंटे तक चली यह सर्जरी सफल रही और मरीज ने धीर-धीरे रिकवरी भी करनी शुरू कर दी। सर्जरी के छह दिन बाद मरीज की छुट्टी भी कर दी गई। डॉक्टर पंडित ने बताया कि उपलब्ध मेडिकल रिकॉर्डों के अनुसार यह अब तक के सबसे बड़े आकार का फेशियल ट्यूमर था।