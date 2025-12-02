Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi doctors performed remarkable feat, removing a football-sized tumor from face of foreign national
विदेशी के चेहरे पर था फुटबॉल जितना बड़ा ट्यूमर, गर्दन उठाना भी था मुश्किल; दिल्ली के डॉक्टरों ने किया कमाल

विदेशी के चेहरे पर था फुटबॉल जितना बड़ा ट्यूमर, गर्दन उठाना भी था मुश्किल; दिल्ली के डॉक्टरों ने किया कमाल

संक्षेप:

डॉक्टरों ने बताया कि यह ट्यूमर इतना बड़ा हो चुका था कि कभी भी फट सकता था और घाव होने की वजह से उसमें से भयानक बदबू भी आने लगी थी। जिसके चलते मरीज को अलग-थलग रहना पड़ता था। वहीं कई अस्पताल तो इलाज करने से भी मना कर चुके थे।

Tue, 2 Dec 2025 07:36 PMSourabh Jain हिन्दुस्तान टीम, राजीव शर्मा, दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली के डॉक्टरों ने हाल ही में एक दुर्लभ और सफल सर्जरी को अंजाम देते हुए चेहरे के विशालकाय ट्यूमर से जूझ रहे किर्गिस्तान के 48 वर्षीय मरीज को नया जीवन दे दिया। कैंसरग्रस्त यह ट्यूमर फुटबॉल के आकार जितना बड़ा और 4.5 किलोग्राम का हो गया था। इतना बड़ा और भारी होने की वजह से मरीज को हर समय उसे हाथ का सहारा देकर संभालना पड़ता था। साथ ही घाव होने की वजह से उससे भयानक बदबू भी आने लगी थी, ऐसे में मरीज को विमान में भी अलग-थलग रहकर यात्रा करनी पड़ती थी, लेकिन ओखला के फोर्टिस अस्पताल ने एक जटिल सर्जरी को अंजाम देते हुए उसे मरीज के शरीर से अलग कर दिया। इसे किसी मरीज के चेहरे से निकाला गया अबतक का सबसे बड़ा फेशियल ट्यूमर बताया जा रहा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बुरी तरह बिगड़ गया था चेहरा

इस बारे में जानकारी देते हुए डॉक्टरों ने बताया कि मरीज को जब अस्पताल लाया गया तो उसके चेहरे के दाएं भाग पर 4.5 किलोग्राम वजनी कैंसरग्रस्त ट्यूमर (एक्स्ट्रा-स्केलेटल ऑस्टियोसारकोमा) था और यह बाहर की तरफ लटका हुआ था। दिल्ली-एनसीआर के कई अस्पतालों ने उनका इलाज करने से मना कर दिया था। लेकिन जब वह मरीज फोर्टिस अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टरों ने उनकी जांच की। इमेजिंग और टेस्ट से पता चला कि उनका ट्यूमर तेजी से फैलकर उनके गाल, जबड़े तथा गर्दन को चपेट में ले चुका था। जिससे कि उनका चेहरा भी काफी बिगड़ गया था।

पीठ से त्वचा व मांसपेशिया लेकर घाव भरा

डॉक्टरों ने बताया कि यह ट्यूमर इतना बड़ा हो चुका था कि कभी भी फट सकता था। अस्पताल के डायरेक्टर व सर्जिकल ओंकोलॉजी के विभागाध्यक्ष डॉ. अर्चित पंडित ने बताया कि डॉक्टरों की टीम ने न सिर्फ उनके कैंसरग्रस्त ट्यूमर को निकाला, बल्कि आसपास की त्वचा, लार ग्रंथियों, चेहरे की मांसपेशियों और लिंफ नोड्स को भी हटाया। इसके बाद उनकी हेमी-फेस (आधे चेहरे की) सर्जरी की गई। इसके लिए उनकी पीठ से त्वचा और मांसपेशियां लेकर घाव को भरा गया।

इस जटिल सर्जरी के दौरान मरीज के शरीर से भारी रक्तस्राव (ब्लीडिंग) की आशंका भी बनी रही, क्योंकि ट्यूमर उनके मस्तिष्क, चेहरे और गर्दन को रक्त आपूर्ति करने वाली रक्तवाहिकाओं के काफी नजदीक था। करीब 10 घंटे तक चली यह सर्जरी सफल रही और मरीज ने धीर-धीरे रिकवरी भी करनी शुरू कर दी। सर्जरी के छह दिन बाद मरीज की छुट्टी भी कर दी गई। डॉक्टर पंडित ने बताया कि उपलब्ध मेडिकल रिकॉर्डों के अनुसार यह अब तक के सबसे बड़े आकार का फेशियल ट्यूमर था।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Ncr News Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।