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पत्नी-बेटे को भी खत्म करना था; दिल्ली में मेड को मौत के घाट उतारने वाले डॉक्टर का नया कबूलनामा

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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ग्रेटर कैलाश में अपने घर की मेड की बल्ले से पीट-पीटकर हत्या करने वाले डॉक्टर मनीष गुप्ता ने सनसनीखेज खुलासा किया है। बताया कि वह पत्नी और बेटे को भी मारना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं कर सका।

पत्नी-बेटे को भी खत्म करना था; दिल्ली में मेड को मौत के घाट उतारने वाले डॉक्टर का नया कबूलनामा

दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में घरेलू सहायिका मीना की हत्या के आरोपी त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉ. मनीष गुप्ता से पूछताछ में नए खुलासे हुए हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार, आरोपी ने हत्या के बाद अपनी पत्नी और बेटे की हत्या कर खुद भी आत्महत्या करने की योजना बनाई थी। हालांकि वह ऐसा नहीं कर सका।

हालांकि मीना की हत्या के बाद की स्थिति देखकर वह ऐसा नहीं कर सका। पूछताछ के दौरान वह कई बार खुद को फांसी देने की बात भी दोहरा चुका है। पुलिस उसकी मानसिक स्थिति को देखते हुए विशेष निगरानी रख रही है। पुलिस के मुताबिक, डॉ. मनीष गुप्ता ने अपने घर पर घरेलू सहायिका मीना की कथित तौर पर क्रिकेट बैट से पीट-पीटकर और कई बार चाकू मारकर हत्या कर दी। चिकित्सक को कथित तौर पर शक था कि मीना काला जादू करती है और परिवार में इसी लिए लगातार झगड़े हो रहे हैं।

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पत्नी से विवाद बनी वजह

जांच में पता चला कि मीना पिछले करीब 15 वर्षों से डॉक्टर के घर काम कर रही थी। आरोपी पिछले दो-तीन साल से उसे नौकरी से हटाना चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी इसका विरोध करती थीं। इसी मुद्दे पर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था। आरोपी का दावा है कि उसे संदेह था कि मीना कथित रूप से काला जादू करती है और पत्नी को इसकी जानकारी होने के बावजूद वह उसका साथ देती थीं। पुलिस इस दावे की स्वतंत्र रूप से जांच कर रही है।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, हिरासत में आरोपी कई बार कह चुका है कि उसके जीने का कोई अर्थ नहीं है और उसे फांसी दे दी जाए। पूछताछ के दौरान उसका व्यवहार लगातार बदलता रहा। कभी वह मीना के प्रति गुस्सा जाहिर करता है तो कभी हत्या पर पछतावा व्यक्त करता है। पुलिस उसके बयानों का भी विश्लेषण कर रही है।

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मानसिक बीमारी की जांच भी जारी

पुलिस के अनुसार, आरोपी लंबे समय से ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर (ओसीडी) और अवसाद का इलाज करा रहा था तथा एंटी-डिप्रेसेंट दवाएं ले रहा था। अब उसके मेडिकल रिकॉर्ड और उपचार से जुड़े दस्तावेजों की जांच की जा रही है। साथ ही परिवार के सदस्यों से पूछताछ कर यह भी पता लगाया जा रहा है कि हत्या से पहले घर में क्या परिस्थितियां थीं और उस समय परिवार के अन्य सदस्य मौजूद थे या नहीं।

अदालत ने आरोपी को दो दिन की रिमांड पर भेजा

दक्षिण दिल्ली में घरेलू सहायिका मीना की हत्या के आरोपी त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉ. मनीष गुप्ता को साकेत अदालत ने दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने पूछताछ में हत्या की बात स्वीकार की है। आरोप है कि उसने क्रिकेट बैट और चाकू से हमला कर मीना की हत्या की। पुलिस का कहना है कि आरोपी को मीना पर काला जादू करने का संदेह था। मामले में अन्य लोगों की भूमिका और घटना के कारणों की जांच जारी है।

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गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


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