Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

घर में नेगेटिव एनर्जी ला रही थी, इसलिए मार डाला; दिल्ली में मेड की हत्या करने वाले डॉक्टर का कबूलनामा

Subodh Kumar Mishra हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

दिल्ली में अपने मेड की हत्या करने वाले डॉक्टर ने पुलिस के सामने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। डॉक्टर ने कहा कि उनकी मेड घर में नेगेटिव एनर्जी ला रही थी, जिससे उनके बेटे की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही थी। उन्होंने परिवार वालों से उसे हटाने के लिए कहा लेकिन सबने मना कर दिया। इसके बाद उन्होंने उसे मार डाला।

घर में नेगेटिव एनर्जी ला रही थी, इसलिए मार डाला; दिल्ली में मेड की हत्या करने वाले डॉक्टर का कबूलनामा

दक्षिण दिल्ली के एक पॉश इलाके में रहने वाले 50 साल के एक डर्मेटोलॉजिस्ट ने गुरुवार को अपनी घरेलू सहायिका की बैट और चाकू से हमला कर हत्या कर दी। आरोपी का मानना ​​था कि वह महिला घर में नकारात्मक ऊर्जा (नेगेटिव एनर्जी) ला रही थी। माउंट कैलाश में अपने अपार्टमेंट में डॉ. मनीष गुप्ता नाम के आरोपी ने कथित तौर पर अपनी घरेलू सहायिका को बैट से पीटा और किसी नुकीली चीज से उस पर हमला कर उसे मार डाला। गुरुवार को पुलिस ने डॉक्टर को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ की।

काम से हटाना चाहते थे

पूछताछ के दौरान डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि वह चाहते थे कि घरेलू सहायिका मीना हलदर को उनके घर पर काम से हटा दिया जाए। लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। इसको लेकर वह परेशान थे। नाम नहीं बताने की शर्त पर एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने एचटी से कहा कि डॉक्टर ने हमें बताया कि वह मीना को काम से हटाना चाहते थे, लेकिन उनके परिवार वालों ने ऐसा करने से मना कर दिया। वह परेशान थे और उन्हें बुरा लगा कि किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें शक था कि मीना घर में नकारात्मक ऊर्जा ला रही है और इससे उनके बेटे की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है।

ये भी पढ़ें:दिल्ली को मिलेगा पहला 'ऑल विमेन पुलिस स्टेशन', महिला पुलिसकर्मी संभालेंगी मोर्चा

छत पर किया हमला

एक और पुलिस अधिकारी ने बताया कि डॉक्टर को बुरा लगा कि परिवार में कोई उनकी बात नहीं सुन रहा था। जब उन्हें घर में काम करने वाली महिला छत पर मिली तो उन्होंने उस पर हमला कर दिया। डॉ. गुप्ता की पत्नी भी डॉक्टर हैं। उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उन्होंने बताया कि मीना को लेकर परिवार में पहले भी बहस हो चुकी थी। गुरुवार सुबह करीब 10:15 बजे आरोपी की पत्नी डॉ. टीना गुप्ता काम पर चली गईं। वह और उनका बेटा घर पर ही थे। मीना सुबह 10:30 से 10:45 के बीच घर आईं। उसके बाद उसने कपड़े धोए और उन्हें सुखाने के लिए छत पर चली गईं।

ये भी पढ़ें:दिल्ली के तुगलक रोड इलाके में देर रात गोलीबारी, वारदात में एक शख्स घायल

पड़ोसी ने पीसीआर को कॉल किया

पुलिस के मुताबिक, डॉ. गुप्ता उसके पीछे गए और सुबह 11:15 से 11:30 के बीच उस पर हमला कर दिया। आरोपी ने मीना के सिर पर बैट से मारा जिससे वह जमीन पर गिर गईं। फिर उसने चाकू से उस पर वार किया। इसके बाद वह नीचे गए और हथियार को सीढ़ियों के पास रख दिया। बाद में पुलिस ने खून से सने हथियार बरामद किए। डॉक्टर गुप्ता के अपार्टमेंट के सामने वाली बिल्डिंग में रहने वाले एक आदमी ने महिला को छत पर खून से लथपथ पड़ा देखा और पीसीआर को कॉल किया।

ये भी पढ़ें:शादी के 15 साल बाद पति को हुआ पत्नी के दामन पर शक,खौफनाक वारदात कर भाग गया मुंबई

10-12 सालों से काम कर रही थी

माउंट कैलाश और ईस्ट ऑफ कैलाश से सटे प्रकाश मोहल्ला इलाके में रहने वाली मृतका मीना हलदर के परिवार में उनके पति, बेटा रॉबिन और बहू सप्तमी हैं। नेहरू प्लेस की एक दुकान में काम करने वाले रॉबिन ने बताया कि जब वह बच्चे थे तब उनकी मां ने सालों तक घर चलाने के लिए बहुत मेहनत की थी। उन्होंने कहा कि वह कभी छुट्टी नहीं लेती थीं। हमेशा समय पर आती थीं। वह हमेशा गुप्ता परिवार की बात मानती थीं। उन्होंने ऐसा क्यों किया? उन्होंने बताया कि उनकी मां हमेशा उस परिवार की तारीफ करती थीं और वहां लगभग 10-12 सालों से काम कर रही थीं।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

और पढ़ें
Delhi News Delhi Crime News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।