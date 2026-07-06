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दूसरी जाति की लड़की से शादी का परिवार ने किया विरोध… दिल्ली के अस्पताल में मृत मिले डॉक्टर

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Delhi Doctor Death: दिल्ली के अरुणा आसफ अली अस्पताल में 35 वर्षीय वरिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टर मृत पाए गए। पुलिस को कमरे से तीन पन्नों का एक नोट और डायरी मिली है, जिसमें कथित तौर पर शादी न हो पाने से तनाव में होने की बात लिखी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

दूसरी जाति की लड़की से शादी का परिवार ने किया विरोध… दिल्ली के अस्पताल में मृत मिले डॉक्टर

Delhi Doctor Death: राजधानी दिल्ली के अरुणा आसफ अली अस्पताल से एक दुखद मामला सामने आया है। यहां एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट में काम करने वाले 35 साल के सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर अपने ड्यूटी रूम में मृत पाए गए। घटना के बाद अस्पताल और स्वास्थ्य विभाग में शोक का माहौल है। पुलिस ने मौके से तीन पन्नों का एक नोट और एक डायरी बरामद की है, जिसके आधार पर मामले की जांच की जा रही है।

इस सुसाइड नोट में मन मुताबिक शादी न कर पाने के कारण तनाव होने की बात सामने आई है।पुलिस के मुताबिक, मृतक की पहचान डॉ. सिमरप्रीत सिंह आनंद के रूप में हुई है। वह मूल रूप से पंजाब के लुधियाना के रहने वाले थे और पिछले करीब तीन सालों से अस्पताल के एनेस्थीसिया विभाग में सीनियर रेजिडेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे थे।

ड्यूटी रूम अंदर से बंद था

जानकारी के अनुसार, डॉ. आनंद की नाइट ड्यूटी 4 जुलाई की रात 8 बजे से 5 जुलाई की सुबह 8 बजे तक थी। ड्यूटी खत्म होने के बाद भी जब वह कमरे से बाहर नहीं आए तो अस्पताल के कर्मचारियों को चिंता हुई। जाकर देखा त उनका ड्यूटी रूम अंदर से बंद था। दरवाजा तोड़कर जब कर्मचारी अंदर पहुंचे तो डॉक्टर अचेत अवस्था में मिले।

आनन-फानन में उन्हें अस्पताल के इमरजेंसी विभाग में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।पुलिस ने बताया कि डॉक्टर के बाएं हाथ में एक कैनुला लगा हुआ मिला। शुरुआती जानकारी के अनुसार, इसे उनकी ही मांग पर रात करीब 10 बजे एक तकनीकी सहायक ने लगाया था।

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कमरे से मिला तीन पन्नों का नोट

घटना की सूचना मिलने पर पुलिस, जिला क्राइम ब्रांच और फॉरेंसिक साइंस लैब की टीम मौके पर पहुंची। जांच के दौरान कमरे से सिरिंज, कुछ खाली दवा की शीशियां, एक काला बैग, तीन पन्नों का नोट और एक डायरी बरामद हुई। पुलिस के अनुसार, नोट में डॉक्टर ने लिखा है कि वह लंबे समय से मानसिक तनाव में थे। उन्होंने इसमें एक महिला सहकर्मी के साथ अपने संबंध का जिक्र किया है।

शादी का परिवारों ने किया था विरोध

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में पुलिस के हवाले से बताया गया है कि सुसाइड नोट में डॉक्टर ने अपनी सहकर्मी से शादी करने की बात लिखी है। महिला डॉक्टर मध्य प्रदेश की रहने वाली बताई गई हैं। कथित तौर पर दोनों के परिवार इस विवाह के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि वे अलग-अलग जातियों से संबंध रखते थे। पुलिस का कहना है कि डॉक्टर ने इसी वजह से तनाव में होने की बात लिखी है। हालांकि, पुलिस अभी नोट की सत्यता और उससे जुड़े सभी तथ्यों की जांच कर रही है।

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परिवार को दी गई सूचना

घटना की जानकारी डॉक्टर के परिजनों को दे दी गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक जांच और अन्य साक्ष्यों के आधार पर ही मौत के कारणों को लेकर अंतिम निष्कर्ष निकाला जाएगा।

नोट: यदि आप या आपका कोई परिचित मानसिक तनाव, अवसाद या आत्महत्या जैसे विचारों से जूझ रहा है, तो तुरंत अपने परिवार, किसी भरोसेमंद व्यक्ति या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से संपर्क करें। समय पर सहायता लेना बेहद महत्वपूर्ण है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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