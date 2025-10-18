इस बार दिल्ली की दिवाली कुछ अलग होगी क्योंकि...; CM रेखा गुप्ता ने 'दीपोत्सव' के लिए आमंत्रण दिया
दीनदयाल उपाध्याय मार्ग स्थित दिल्ली भाजपा के नए कार्यालय में शनिवार को दिवाली मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में इस बार दिवाली कुछ अलग होगी, क्योंकि इस साल यह एक सनातनी सरकार के अधीन मनाई जाएगी।
इस कार्यक्रम में दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा, दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता, भाजपा सांसद मनोज तिवारी, बांसुरी स्वराज और योगेंद्र चंदोलिया भी शामिल हुए। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री आशीष सूद और मनजिंदर सिंह सिरसा भी मौजूद थे।
मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि सनातनी सरकार के तहत इस साल दिल्ली में दिवाली की दिव्यता और भव्यता अलग होगी। उन्होंने यमुना सफाई, जीएसटी रिफंड और ग्रीन पटाखों पर प्रतिबंध हटवाने के लिए अपनी सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों और फैसलों पर प्रकाश डाला।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं भी दीं और उन्हें शनिवार शाम को कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाले 'दीपोत्सव' कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। इस कार्यक्रम में लगभग डेढ़ लाख मिट्टी के दीये जलाए जाएंगे।
यह दिल्ली भाजपा के नवनिर्मित कार्यालय में आयोजित पहला दिवाली समारोह था। पार्टी के संसद भवन के पास पंत मार्ग स्थित अपने वर्तमान कार्यालय से देवोत्थानी एकादशी के आसपास नए भवन में स्थानांतरित होने की संभावना है।