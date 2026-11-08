दिल्ली में ‘जहरीली’ हवा के साथ दिवाली की शुरुआत, कई इलाकों में AQI 400 पार; सांस लेना हुआ मुश्किल

Delhi Pollution on Diwali: दिल्ली में दिवाली से पहले ही सुबह से छाए स्मॉग से हवा जहरीली हो गई है। कई इलाकों में एक्यूआई भी 400 के करीब पहुंच गया है। इससे सांस लेना हुआ मुश्किल हो गया है।

राजधानी दिल्ली में दिवाली की शुरुआत स्मॉग और खराब हवा के बीच हुई। रविवार सुबह हवा की हालत लगातार बिगड़कर ‘गंभीर’ स्थिति में पहुंच गई है। दिवाली के दिन फिर से एक्यूआई 400 के पार करने से वायु गुणवत्ता 'गंभीर' श्रेणी में दर्ज की गई तथा इसके और बिगड़ने की आशंका है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, रविवार सुबह 7 बजे के करीब दिल्ली एम्स के आसपास एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 421 दर्ज, जिसे 'गंभीर' (Severe) की श्रेणी में रखा गया है। वहीं इंडिया गेट के आसपास के इलाके में AQI 398 है। अक्षरधाम मंदिर के आसपास के इलाके में AQI 344 रिकॉर्ड किया गया।

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, रविवार को हवा की गुणवत्ता 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच सकती है। दिवाली के जश्न, वाहनों से निकलने वाले धुएं और पराली जलाने के चरम मौसम के कारण प्रदूषण बढ़ने की आशंका है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के मानकों के अनुसार, शून्य से 50 के बीच वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) को 'अच्छा', 51 से 100 को 'संतोषजनक', 101 से 200 को 'मध्यम', 201 से 300 को 'खराब', 301 से 400 को 'बेहद खराब' और 401 से 500 को 'गंभीर' श्रेणी में रखा जाता है।

कल शाम से ही छाई धुंध, विजिबिलिटी भी हुई कम बता दें कि, दिल्ली में शनिवार को एक्यूआई 369 दर्ज किया गया था, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में आता है। दिवाली की पूर्व संध्या पर शहर धुंध की आगोश में लिपटा रहा और विजिबिलिटी कम हो गई।

दिल्ली में प्रदूषण के आंकड़ों पर नजर रखने के लिए स्थापित 59 केंद्रों में से 16 पर शनिवार को हवा की गुणवत्ता 'गंभीर'श्रेणी में दर्ज की गई, जबकि 29 केंद्रों पर यह 'बहुत खराब' श्रेणी में थी। सबसे खराब एक्यूआई भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), दिल्ली के पास 452 दर्ज किया गया।शहर का औसत एक्यूआई शुक्रवार के 382 से थोड़ा सुधरकर शनिवार को 369 हो गया, लेकिन 'गंभीर' श्रेणी की 400 की सीमा के करीब बना रहा।

सोमवार को भी गंभीर श्रेणी में रह सकती है हवा की गुणवत्ता दिल्ली में स्थापित 'वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली' (ईडब्ल्यूएस) के अनुसार, 8 और 9 नवंबर को हवा की गुणवत्ता 'गंभीर' श्रेणी में रहने की आशंका है। इसके बाद के छह दिनों के लिए अनुमान है कि हवा की गुणवत्ता मामूली उतार-चढ़ावा के साथ 'गंभीर' और 'बहुत खराब' श्रेणियों में बनी रहेगी।