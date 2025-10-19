Hindustan Hindi News
दीवाली से पहले दिल्ली में चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा का पहरा, जानिए पुलिस की कैसी तैयारी?

संक्षेप: दीवाली के मद्देनज़र दिल्ली पुलिस ने राजधानी के प्रमुख बाजारों में केंद्रीय सशस्त्र बल के साथ मिलकर फ्लैग मार्च और कड़ी निगरानी शुरू की है, जिसमें फुट पेट्रोलिंग, मचान से निगरानी और ट्रैफिक कंट्रोल के लिए अतिरिक्त जवान तैनात किए गए हैं।

Sun, 19 Oct 2025 10:42 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली में दीवाली का त्योहार नजदीक आते ही राजधानी को सुरक्षित बनाने के लिए दिल्ली पुलिस ने कमर कस ली है। त्योहारी सीजन में हर गली-नुक्कड़ पर सुरक्षा का पक्का इंतजाम किया गया है, ताकि दिल्लीवाले बिना टेंशन फ्री होकर त्योहार मना सकें।

बाजारों में पुलिस की पैनी नजर

दिल्ली के प्रमुख बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। चांदनी चौक, सरोजिनी नगर, लाजपत नगर जैसे व्यस्त बाजारों में दिल्ली पुलिस ने भारी संख्या में जवानों को तैनात किया है। साथ ही, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) के जवान भी सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। चप्पे-चप्पे पर नजर रखने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च भी शुरू किए हैं। चांदनी चौक में दिल्ली पुलिस और CAPF ने मिलकर एक जोरदार फ्लैग मार्च निकाला, जिसने लोगों में सुरक्षा का भरोसा जगाया।

ट्रैफिक जाम से बचने की पूरी तैयारी

त्योहारी सीजन में सड़कों पर गाड़ियों की भीड़ और पैदल यात्रियों की चहल-पहल बढ़ जाती है। इसे देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कमर कस ली है। ट्रैफिक को सुचारू रखने, पैदल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और लोगों की सुविधा के लिए पुलिस ने अतिरिक्त जवान तैनात किए हैं। ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की जा रही है, जिसमें रास्तों पर प्रतिबंध, डायवर्जन, पार्किंग की जगह और जरूरी दिशा-निर्देश शामिल हैं। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें, सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें और निजी वाहनों से बचें।

फुट पेट्रोलिंग और मचान से निगरानी

दिल्ली पुलिस ने हर जिले में फुट पेट्रोलिंग शुरू की है, ताकि भीड़भाड़ वाले इलाकों में कानून-व्यवस्था बनी रहे। करोल बाग में एडिशनल डीसीपी रिशी कुमार ने बताया कि एसीपी और थाना प्रभारी ने खुद सड़कों पर उतरकर पैदल गश्त की और सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। इसके अलावा, बाजारों में अस्थायी मचान (वॉचटावर) बनाए गए हैं, जहां से पुलिस भीड़ पर नजर रख रही है। पब्लिक एड्रेस सिस्टम के जरिए लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षा मानकों का पालन करने की सलाह दी जा रही है।

बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वॉड भी तैयार

त्योहारों के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए दिल्ली पुलिस कोई कसर नहीं छोड़ रही। भीड़भाड़ वाले बाजारों, रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर बम निरोधक दस्तों और डॉग स्क्वॉड की मदद से सघन जांच की जा रही है। ये टीमें संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रही हैं, ताकि दिल्लीवासियों को सुरक्षित माहौल मिले।