कर्तव्य पथ दो लाख दीपों से जगमगाएगा, दिल्ली में भव्य दीवाली की तैयारी; CM का ऐलान

संक्षेप: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की कि दिल्ली अगले 80 दिनों में 30 से अधिक भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के साथ भारत की क्रिएटिव कैपिटल बनने की ओर अग्रसर है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को कहा कि दिल्ली भारत की क्रिएटिव कैपिटल बनने की राह पर है। उन्होंने कहा कि अगले 80 दिनों में दिल्ली में तीस से ज्यादा भारतीय और अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। दीवाली पर कर्तव्य पथ को दो लाख दीयों से सजाया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि इन आयोजनों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम तैयार किया गया है। इसके अलावा 20 से अधिक चौराहों को सजाने की जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी को दी गई है।

बड़े कलाकारों के होंगे कार्यक्रम मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और पर्यटन तथा कला संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि ट्रैविस स्कॉट, कृष्ण दास, जाकिर खान, पैपोन, एपी ढिल्लों, अरमान मलिक, जोनिता गांधी, राधिका दास दिल्ली में कार्यक्रम करेंगे। यह पहल दिल्ली सरकार, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट मैनेजमेंट एसोसिएशन (फेमा) और पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) के संयुक्त सहयोग से की जा रही है।

आर्थिक उन्नति के लिए जरूरी सीएम ने कहा कि राज्यों के लिए कॉन्सर्ट इकॉनमी महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र है। इस पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। सरकार ने इसे समझा है कि केंद्र और दिल्ली सरकार के अधीन सभी प्रमुख स्टेडियम जैसे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम, त्यागराज स्टेडियम और छत्रसाल स्टेडियम के टैरिफ रेट कम किए जाएं और उनकी सुविधाओं को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उन्नत किया जाए।

सिंगल विंडो सिस्टम लागू रेखा गुप्ता ने कहा कि अनुमति, सुरक्षा और दूसरे इंतजाम की प्रक्रिया को सरल किया गया है। दिल्ली में कार्यक्रमों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम को लागू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इसका सफल उपयोग कांवड़ यात्रा, रामलीला, दुर्गा पूजा और छठ पर्व के आयोजन में हो चुका है। इसके अच्छे परिणाम मिले हैं। इसी मॉडल को इवेंट सेक्टर में लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश में मनोरंजन उद्योग करीब 150 अरब रुपये का है।

सभी बड़े चौराहे सजेंगे दिल्ली सरकार बड़े चौराहों को सजाएगी। इंडिया गेट पर दो दिन का भव्य आयोजन होगा। इसके साथ प्रमुख चौराहों पर लाइटिंग की जाएगी। सिग्नेचर ब्रिज, मंडी हाउस, आईटीओ समेत शहर की प्रमुख इमारतों और चौराहों को सजाया जाएगा। यह जिम्मेदारी पीडब्लूडी को दी गई है। राजधानी में बीस से अधिक स्थानों को सजाया जाएगा।

सुझाव के बाद रोडमैप तैयार पर्यटन तथा कला, संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि दिल्ली सरकार ने फेमा, फिक्की और इवेंट इंडस्ट्री से जुड़े 40 से अधिक प्रमुख प्रतिनिधियों के साथ एक राउंडटेबल मीटिंग की। इसमें सीएम भी मौजूद रहीं। चर्चा में पता चला कि दिल्ली में प्रमुख स्टेडियमों का किराया बहुत ज्यादा है। इसे घटाने का फैसला लिया गया। दिल्ली सरकार के पास रोडमैप है।

इस बार निर्मल यमुना में छठ महापर्व मनाया जाएगा मुख्यमंत्री ने विकास एवं पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा के साथ कालिंदी कुंज घाट पर छठ पर्व की तैयारियों का निरीक्षण किया। सीएम ने दावा किया कि इस बार निर्मल यमुना में छठ महापर्व होगा। उन्होंने कहा कि आप सरकार के दौरान यमुना में घना झाग था। इस बार झाग मुक्त यमुना में छठ पर्व मनेगा। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि सफाई व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ी संख्या में कर्मचारी तैनात किए हैं। यमुना के जल की जांच की जा रही है।