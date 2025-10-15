मुगलों की जश्न ए चिरागां से अब तक, दिल्ली में दीवाली का रोचक इतिहास

संक्षेप: दिल्ली में दीपावली का उत्सव प्राचीन काल से ही विशेष रहा है, जिसे मुगलकाल में जश्न ए चिरागां कहा जाता था और आजादी से पहले इसे स्वराज और राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के रूप में देखा गया, जबकि वर्तमान में यह आधुनिक तकनीक और पर्यावरण के प्रति सजगता के साथ मनाया जाता है।

राजधानी में प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक कई रंगों के दीपक से दिल्ली जगमगाई है। आजादी से पहले मुगलकाल में लाल किले पर खास तरीके से दीवाली मनाए जाने का इतिहासकार विशेष उल्लेख करते हैं। वहीं, 1911 में जब दिल्ली राजधानी बनी तब भी यहां दीपावली विशेष तरह से मनाई गई थी।

आजादी से पहले और आजादी के बाद भी दीपावली का अपना महत्व कायम है। मुगलों के समय इसे जश्न ए चिरागां कहा जाता था। देश के स्वतंत्रता संग्राम पर शोध करने वाले डीयू में इतिहास के प्रोफेसर अमित कुमार सुमन का कहना है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान दीवाली का उत्सव केवल धार्मिक या सामाजिक प्रसंग नहीं रहा, बल्कि इसे स्वराज, नैतिक उत्थान और राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के रूप में पुनर्परिभाषित किया गया। महात्मा गांधी ने अपने लेखों और भाषणों में दीवाली के आध्यात्मिक अर्थ को राजनीतिक संदर्भ में रूपांतरित किया।

1911 में हुआ विशेष जश्न अतीत में दिवाली के उत्सवों पर नजर डालें तो यह उल्लेखनीय है कि 1911 में, जब राज्याभिषेक दरबार लगा था, तब दीवाली और भी धूमधाम से मनाई गई थी। दिल्ली के बारे में लिखने वाले प्रसिद्ध स्तंभकार और इतिहासकार स्वर्गीय ए.वी स्मिथ ने अपने लेखों में दिल्ली में दीपावली को लेकर लिखा है कि दीवाली का जादू चांदनी चौक, दरियागंज, कश्मीरी गेट और मोरी गेट जैसे स्थानों पर देखने लायक होता था। चांदनी चौक के सेठ आधी रात के बाद तक अपनी दुकानें खुली रखते थे।

आम लोगों के लिए होता था भोज दिल्ली के जानकार फिरोज बख्त अहमद ने बताया कि दिल्ली में दीपावली को मुगलों ने भी अपने रंग में ढाला। शाहजहां दीवाली के उपलक्ष्य में मिठाइयां बांटते थे। लाल किले पर आम लोगों के लिए भोज आयोजित होता था। बहादुर शाह जफर के समय दीवाली के दौरान लाल किले के मैदान पर जबरदस्त आतिशबाजी होती थी।

वर्तमान में भी परंपरा कायम ब्रिटिश शासन के दौरान दीपावली ने धार्मिक रंग के साथ सामाजिक मेलजोल का रूप भी लिया। उस दौर में चांदनी चौक, दरियागंज और कश्मीरी गेट जैसे इलाकों में व्यापारियों की दीवाली खाताबही पूजन और लक्ष्मी पूजन से शुरू होती थी। यह परंपरा आज भी कायम है। आधुनिक दिल्ली में दीपावली की चमक नई तकनीक और पर्यावरण के प्रति सजगता के साथ देखी जाती है। ईको-फ्रेंडली सजावट ने त्योहार को नया रूप दिया है। पहले जहां तेल के दीये जलते थे, अब सोलर या एलईडी लाइटों से गलियां जगमगाती हैं।