दिल्ली में दिवाली की रात आग का तांडव, 257 कॉल से मचा हड़कंप; इन इलाकों में हुए बड़े हादसे
दिवाली पर दिल्ली में आग लगने की कई घटनाएं हुईं। दिल्ली फायर सर्विस (DFS) को 8 नवंबर को कुल 257 इमरजेंसी कॉल मिलीं। इनमें 214 कॉल आग लगने की थीं। जानिए आग की बड़ी घटनाएं कहां से सामने आईं।
दिवाली पर दिल्ली में आग लगने की कई घटनाएं हुईं। दिल्ली फायर सर्विस (DFS) को 8 नवंबर को कुल 257 इमरजेंसी कॉल मिलीं। इनमें 214 कॉल आग लगने की थीं। इनमें से 24 मामले पटाखों की वजह से आग लगने के थे। सबसे ज्यादा घटनाएं रात 8 से 10 बजे के बीच हुईं। इस दौरान दमकल विभाग को 85 कॉल मिलीं, जिनमें 84 आग से जुड़ी थीं। वहीं, आग बुझाने और लोगों की मदद करने के दौरान पांच दमकलकर्मी भी घायल हो गए।
8 नवंबर को कुल 257 इमरजेंसी कॉल मिलीं
- दिवाली के दिन 8 नवंबर को रात 12:01 बजे से सुबह 7 बजे तक 16 कॉल मिलीं।
- सुबह 7 से दोपहर 2 बजे के बीच 36, दोपहर 2 से 4 बजे के बीच 14 और शाम 4 से 6 बजे के बीच 13 कॉल आईं।
- शाम 6 से 8 बजे के बीच 32, रात 8 से 10 बजे के बीच 85 और रात 10 बजे से 11:59 बजे तक 61 कॉल दर्ज की गईं।
नरेला से सफदरजंग तक आग की बड़ी घटनाएं
दिवाली के दौरान राजधानी के कई इलाकों में आग लगने की बड़ी घटनाएं सामने आईं। विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, शाम करीब 5:25 बजे नांगली सकरावती में श्मशान घाट वाली सड़क पर दो आसपास स्थित फैक्टरियों में मध्यम श्रेणी की आग लग गई। इसके बाद रात करीब 8:50 बजे नरेला इंडस्ट्रियल एरिया के सी-665 स्थित एक फैक्टरी में बड़ी आग लग गई।
रात करीब 9:32 बजे सफदरजंग एयरपोर्ट के पास सफदरजंग फ्लाईओवर के नीचे स्थित एनडीएमसी के गोदाम में भी आग लग गई। इसके अलावा 9 नवंबर की रात 12:20 बजे पूठ कलां खुर्द की पेठे वाली गली स्थित एक बैंक्वेट हॉल, रात एक बजे आईपी एक्सटेंशन के मधु विहार स्थित सरस्वती अपार्टमेंट, रात 2:11 बजे करावल नगर के प्रकाश विहार स्थित न्यू कृष्णा स्कूल और सुबह करीब तीन बजे शाहदरा के छोटा बाजार में एक दुकान में आग लगने की घटनाएं दर्ज की गईं।
जानिए किस तरह की घटनाएं सामने आईं
- विभाग को आग की घटनाओं के अलावा पशु और पक्षियों के बचाव के लिए भी कॉल मिलीं।
- पशुओं को बचाने के लिए 17 कॉल आईं। पक्षियों को बचाने के लिए सात कॉल आईं।
- इसके अलावा 5 इंसानों को बचाने की, 9 स्पेशल जॉब और 3 स्टैंडबाय से जुड़ीं कॉल दर्ज की गईं।
- 1 कॉल मकान ढहने और एक सड़क दुर्घटना से संबंधित थी।
- इस दौरान मॉक ड्रिल से जुड़ी कोई कॉल नहीं आई।
दिवाली की रात 12 घंटे में आए 281 कॉल
दिवाली की रात यानी 8 नवंबर शाम 6 बजे से 9 नवंबर सुबह 6 बजे तक दमकल विभाग को कुल 281 कॉल मिलीं। दमकल विभाग के आंकड़ों के अनुसार, साल 2024 में दिवाली की रात इस अवधि में 320, 2023 में 195, 2022 में 172, 2021 में 115 और 2020 में 183 कॉल दर्ज की गई थीं।
पांच दमकलकर्मी घायल, एक जानलेवा घटना दर्ज
दमकल विभाग की रिपोर्ट में एक जानलेवा और छह गैर-जानलेवा घटनाओं का उल्लेख किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक, जानलेवा घटना से संबंधित कॉल हैदरपुर में एक सड़ा-गला शव मिलने की सूचना के संबंध में थी। वहीं, आग और अन्य आपात स्थितियों से निपटने के दौरान पांच दमकलकर्मी घायल हो गए।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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