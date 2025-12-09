Tue, Dec 09, 2025Hindustan Hindi News
11 की जगह 13 होंगे दिल्ली के जिले, MCD के जोन से भी जल्द जुड़ेंगे; पूरा प्लान समझिए

राजधानी दिल्ली में प्रशासनिक फेरबदल की बड़ी खबर है, जहां मौजूदा 11 जिलों की जगह अब 13 जिले हो जाएंगे, जिनके बॉर्डर दिल्ली नगर निगम के 12 जोन की तरह होंगे, जिससे सरकारी योजनाओं को लागू करना और अवैध निर्माण पर रोक लगाना आसान होगा।

Dec 09, 2025 10:38 am ISTAnubhav Shakya नई दिल्ली, हिंदुस्तान टाइम्स
राजधानी दिल्ली के नक्शे में सालों बाद सबसे बड़ा फेरबदल होने वाला है। मौजूदा 11 जिलों की जगह अब 13 जिले हो जाएंगे और सबसे बड़ी बात यह कि इनके बॉर्डर ठीक वैसे ही होंगे जैसे दिल्ली नगर निगम के 12 जोन हैं। मतलब अब राजस्व विभाग और नगर निगम का बॉर्डर एक ही होगा।

राजस्व विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है और प्रस्ताव दिल्ली कैबिनेट के पास मंजूरी के लिए पहुंच चुका है। अधिकारियों का कहना है कि दिसंबर अंत तक यह बदलाव पूरी तरह लागू हो जाएगा, क्योंकि 31 दिसंबर 2025 के बाद जिलों को जनगणना के लिए फ्रीज करना है। नए जिलों के साथ 2025 की जनगणना में दिल्ली एकदम नए रंग में नजर आएगी।

अभी तक सबसे बड़ी परेशानी यही थी कि एक ही इलाके में राजस्व विभाग, नगर निगम और पुलिस के अलग-अलग बॉर्डर थे। किसी भी सरकारी योजना को लागू करने में तीन-तीन विभागों की मंजूरी चाहिए होती थी, जिससे काम महीनों लटक जाता था। अब नए सिस्टम में 12 जिले MCD के जोन के नाम और सीमा के साथ ही बनेंगे, जबकि 13वां जिला NDMC और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड वाले इलाके का होगा। इससे लुटियंस दिल्ली भी आम जिलों जैसा ही प्रशासनिक ढांचा अपनाएगी।

नए जिलों के नाम भी अब पुराने जमाने वाले नहीं रहेंगे। ईस्ट, वेस्ट, साउथ-ईस्ट जैसे नाम जाने वाले हैं। उनकी जगह आएंगे करोल बाग, रोहिनी, नजफगढ़, नरेला, केशवपुरम जैसे लोकप्रिय और पहचाने जाने वाले नाम। शाहदरा और न्यू दिल्ली ही पुराने नाम रखेंगे।

बदलाव सिर्फ जिलों तक सीमित नहीं है। सब-डिवीजन भी 33 से बढ़कर 39 हो जाएंगे। उदाहरण के लिए सेंट्रल जिले में डिफेंस कॉलोनी-जंगपुरा, कालकाजी-ओखला और संगम विहार-बदरपुर जैसे सब-डिवीजन आएंगे। नरेला जिले में मुंडका, बवाना और नरेला खुद शामिल होंगे। करोल बाग जिले में पटेल नगर, राजिंदर नगर और करोल बाग खुद रहेंगे।

अधिकारियों का दावा है कि इस बदलाव से सरकारी योजनाएं तेजी से लागू होंगी, कागजी काम कम होगा और अवैध निर्माण, अतिक्रमण हटाने जैसे कामों में अब कोई बहाना नहीं चलेगा। एक ही इलाके में DM और MCD का डिप्टी कमिश्नर एक साथ काम करेंगे तो जवाबदेही भी बढ़ेगी।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
