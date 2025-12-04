दिल्ली में बोझ से थम रहा न्याय का पहिया! अदालतों में 6 साल में दोगुने हुए मुकदमे

संक्षेप: नेशनल ज्यूडिशियल डाटा ग्रिड के अनुसार, बीते छह वर्षों में जिला अदालतों में मुकदमों की संख्या अभूतपूर्व रूप से बढ़कर 10.2 लाख तक पहुँच गई है, जिससे वर्तमान में 15.78 लाख से अधिक मामले लंबित हैं और न्यायिक प्रक्रिया की देरी से वादियों पर मानसिक व आर्थिक बोझ बढ़ रहा है।

बीते छह वर्षों में जिला अदालतों पर काम का दबाव अभूतपूर्व रूप से बढ़ गया है। न्यायिक प्रणाली में सुधार के प्रयासों के बावजूद अदालतों में दायर होने वाले मुकदमों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ी है कि मौजूदा संसाधन पर्याप्त नहीं दिख रहे हैं।

नेशनल ज्यूडिशियल डाटा ग्रिड के आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2018 में जहां 4.84 लाख मुकदमे दायर हुए थे, वहीं 2024 में यह संख्या बढ़कर 10.2 लाख तक पहुंच गई। इस वर्ष आज के दिन तक 8.33 लाख मुकदमे दायर हो चुके हैं।

वर्तमान में जिला अदालतों में लगभग 700 न्यायाधीश तैनात हैं, जबकि लंबित मामलों का बोझ लगातार बढ़ रहा है। ताजा आंकड़ों के अनुसार, राजधानी की सात जिला अदालतों में 15,78,702 लाख मुकदमे लंबित हैं। जिसमें से 13,61,168 लाख आपराधिक और 2,17,534 लाख दीवानी मुकदमे हैं। स्थिति यह है कि लंबित मामलों में 94 फीसदी ऐसे मुकदमे हैं, जो साल 2018 के बाद दायर हुए, जबकि साल 2017 से पहले के केवल छह फीसदी मुकदमे अब भी लंबित हैं। हैरानी की बात यह है कि आज भी वर्ष 1969 के दो मामले लंबित पड़े हैं। लंबी न्यायिक प्रक्रिया का सबसे अधिक असर लोगों पर पड़ रहा है। वर्षों तक अदालतों के चक्कर काटने से न सिर्फ मानसिक और आर्थिक दबाव बढ़ता है, बल्कि कई मामले समय बीतने के साथ कमजोर भी पड़ जाते हैं।

वादियों पर बढ़ रहा बोझ अधिवक्ता मनीष भदौरिया ने बताया कि एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत कई मुकदमों में लोगों को अगली सुनवाई के लिए सात-आठ महीनों का इंतजार करना पड़ रहा है। इससे न सिर्फ अदालतों पर बोझ पड़ रहा है।

12 साल से केस लड़ रहे वर्ष 2013 में पश्चिम विहार थाने में धोखाधड़ी, जालसाजी की धाराओं में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। फॉरेंसिक रिपोर्ट में देरी की वजह से 12 वर्ष बाद भी मुकदमे में आरोप तय नहीं हो सके हैं।

केस सात साल से लंबित अधिवक्ता रवि दराल ने बताया कि कड़कड़डूमा कोर्ट में पॉक्सो मामले में उनके मुवक्किल का केस सात वर्षों से लंबित है। जांच अधिकारी के कई बार पेश नहीं होने की वजह से ट्रायल आगे नहीं बढ़ पा रहा है। वर्ष 2018 में मंडावली थाने में पॉक्सो की धारा छह के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। उन्होंने बताया कि दीवानी मुकदमों में लोगों को न्याय मिलने में दो दशक से अधिक समय लग जाता है। इतने वर्षों में उन्हें आर्थिक, मानसिक नुकसान होता है।