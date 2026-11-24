दिल्ली में वीडियो गेम खेलने को लेकर ऐसा झगड़ा, बदला लेने के लिए चला दी गोली
शुरुआती जांच के बाद पुलिस नें दो आरोपियों दानिश उर्फ जुनैद और मोहम्मद फैजान उर्फ सुच्चा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके पास से वारदात में इस्तेमाल पिस्तौल, एक जिंदा कारतूस और वारदात के समय पहने गए कपड़े बरामद किए हैं।
राजन शर्मा, नई दिल्ली: सुंदर नगरी इलाके में वीडियो गेम खेलने को लेकर हुए मामूली विवाद का बदला लेने के लिए दो युवकों ने 26 साल के मोहम्मद मोहसिन पर फायरिंग कर दी। पीड़ित जान बचाने के लिए दुकान के अंदर घुस गया। इसके चलते गोली दुकान में रखे नीले रंग के प्लास्टिक के पानी के ड्रम में जा लगी। पीड़ित की शिकायत पर नंद नगरी थाना पुलिस ने संबंधित धारा में केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। शुर जांच के बाद पुलिस नें दो आरोपियों दानिश उर्फ जुनैद और मोहम्मद फैजान उर्फ सुच्चा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके पास से वारदात में इस्तेमाल पिस्तौल, एक जिंदा कारतूस और वारदात के समय पहने गए कपड़े बरामद किए हैं।
पुलिस उपायुक्त राहुल अलवल ने बताया कि 22 नवंबर की रात करीब 10:26 बजे ओ-ब्लॉक, सुंदर नगरी में कबूतर चौक के पास स्थित अल हुरैन चिकन प्वाइंट पर फायरिंग की सूचना मिली। नंद नगरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। जहां पुलिस को दुकान के अंदर रखे नीले प्लास्टिक के ड्रम में गोली का हिस्सा और एक खाली कारतूस मिला। पुलिस को पीड़ित मोहम्मद मोहसिन ने बताया कि वह अपने साले साहिल के साथ चाय पीकर घर लौट रहा था। इसी दौरान पिस्तौल लेकर आए दो युवकों ने उस पर हथियार तान दिए। जान बचाने के लिए वह चिकन की दुकान में घुस गया। तभी एक आरोपी ने गोली चला दी, जो उसे नहीं लगी और ड्रम में जा धंसी।
भाई के विवाद का बदला लेने की रची साजिश
पुलिस ने पीड़ित के बयान पर केस दर्ज कर जांच शुरू की। प्राथमिक जांच में सामने आया कि 21 नवंबर को मोहसिन के छोटे भाई हुसैन का वीडियो गेम खेलने को लेकर दानिश के भांजे अनस से झगड़ा हुआ था। इसी बात को लेकर दानिश मोहसिन से रंजिश रखने लगा। बदला लेने और मोहसिन को डराने के इरादे से दानिश ने अपने साथी फैजान के साथ मिलकर अगले दिन फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपियों तकनीकी साक्ष्यों और स्थानीय सूचना के आधार पर दोनों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के बाद उनकी निशानदेही पर पिस्तौल, कारतूस और वारदात के समय पहने गए कपड़े बरामद किए गए। दानिश मूल रूप से यूपी के पसौंडा का रहने वाला है और फिलहाल सुंदर नगरी के ई-2 ब्लॉक में किराये पर रह रहा था। उसके खिलाफ हत्या के प्रयास, लूट, चोरी और आर्म्स एक्ट से जुड़े तीन मामले पहले से दर्ज हैं। वहीं फैजान गाजियाबाद के भोपुरा स्थित डीएलएफ एक्सटेंशन-2 का रहने वाला है। उसके खिलाफ भी मारपीट और आर्म्स एक्ट का एक मामला दर्ज है।
नंद नगरी थाने में 23 नवंबर को एफआईआर संख्या 692/26 के तहत बीएनएस की धारा 109(1), 125, 324(2), 3(5) और आर्म्स एक्ट की धारा 25/27 में केस दर्ज किया गया है। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है।
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अदिति शर्मा
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