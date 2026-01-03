Hindustan Hindi News
दिल्ली के कई इलाकों में गंदे पानी की सप्लाई से हाहाकार, जल बोर्ड के 33 सैंपल जांच में फेल

संक्षेप:

दिल्ली के जनकपुरी और अशोक नगर समेत कई इलाकों में दूषित पानी की आपूर्ति से जनता परेशान है, वहीं जल बोर्ड की जांच में 33 सैंपल फेल पाए जाने के बाद एनजीटी की सख्ती पर पाइपलाइन बदलने का काम शुरू हुआ है।

Jan 03, 2026 06:08 am IST
राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में दूषित पानी की आपूर्ति से समस्या हो रही है। जनकपुरी, भलस्वा, नारंग कॉलोनी, चंदर नगर, अशोक नगर सहित विभिन्न क्षेत्रों के निवासी साफ पेयजल न मिलने से परेशान हैं।

जनकपुरी के ए-1 ब्लॉक में गंदे पानी की आपूर्ति का मामला वर्तमान में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) में विचाराधीन है। एनजीटी की सख्ती के बाद दिल्ली जल बोर्ड ने इलाके में पुरानी और क्षतिग्रस्त पाइपलाइन को बदलने का काम शुरू किया है।

जनकपुरी में अभी भी समस्या

जनकपुरी ए-1 ब्लॉक आरडब्ल्यूए के महासचिव राजेश महाजन ने बताया कि पाइपलाइन बदलने के बाद करीब 50 फीसदी तक सुधार हुआ है, लेकिन समस्या खत्म नहीं हुई है। महाजन के अनुसार, केस दायर किए जाने के बाद अब तक 18 अन्य आरडब्ल्यूए उनसे संपर्क कर चुकी हैं, ताकि उनके इलाकों की समस्या को भी उठाया जा सके। भलस्वा क्षेत्र में भी दूषित पानी की शिकायतें लगातार मिल रही हैं।

अशोक नगर में तीन दिन से बनी हुई है दिक्कत

अशोक नगर में तीन दिन से लगातार गंदे पानी की आपूर्ति हो रही है, जिससे स्थानीय निवासी परेशान हैं। अशोक नगर जन सेवा आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष मुकेश टांक ने बताया कि वह समस्या को लेकर जल बोर्ड से शिकायत कर चुके हैं। कई जगह निर्माण के कारण पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने के कारण पानी दूषित हो रहा है।

पानी के 33 सैंपल गुणवत्ता जांच में फेल

राजधानी के कई इलाकों में दूषित पेयजल की शिकायतें सामने आती हैं। दिल्ली जल बोर्ड ने 11 से 18 दिसंबर के बीच विभिन्न जल शोधन संयंत्रों के कमांड क्षेत्र से 3203 सैंपल लिए। इसमें 33 सैंपल असंतोषजनक मिले।

