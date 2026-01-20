दिल्ली के धौला कुआं में जाम से मिलेगी मुक्ति, NHAI बनाएगा 3 लेन की नई स्लिप रोड
NHAI ने धौला कुआं में जाम खत्म करने के लिए सुब्रतो पार्क पुलिस पोस्ट के पास 18.4 करोड़ की लागत से तीन लेन की स्लिप रोड बनाने का प्रस्ताव दिया है, जिससे नारायणा और एयरपोर्ट की राह आसान होगी।
दिल्ली के धौला कुआं इलाके में रोजाना होने वाली लंबी जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए एनएचएआई ने बड़ा कदम उठाया है। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि एनएचएआई ने सुब्रतो पार्क पुलिस पोस्ट को अपग्रेड करने और वहां से जमीन लेकर तीन लेन की नई स्लिप रोड बनाने के लिए दिल्ली पुलिस को 18.4 करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया है।
नई स्लिप रोड से नारायणा की राह होगी आसान
यह नई तीन लेन वाली डेडिकेटेड स्लिप रोड एनएच-48 से नारायणा की ओर जाने वाले वाहनों के लिए बनेगी। इसके लिए पुलिस पोस्ट की करीब 785 वर्ग मीटर जमीन चाहिए, जिसके कारण पोस्ट के कुछ हिस्से को शिफ्ट करना पड़ेगा। एनएचएआई ने कहा है कि बदले में वे पुलिस पोस्ट का नया निर्माण करवाएंगे और 18.41 करोड़ रुपये देंगे। अब दिल्ली पुलिस की औपचारिक सहमति का इंतजार है।
पुलिस पोस्ट का रिडेवलपमेंट प्लान पहले से तैयार
बता दें कि पिछले साल नवंबर में सड़क परिवहन मंत्रालय के सचिव के साथ बैठक में दिल्ली पुलिस ने खुद घर मंत्रालय से फंड मांगने का प्रस्ताव दिया था। अब एनएचएआई का यह ऑफर उस दिशा में बड़ा सहारा बन सकता है।
धौला कुआं: दिल्ली-गुड़गांव और एयरपोर्ट का सबसे बड़ा 'बॉटलनेक'
धौला कुआं में दिल्ली-गुड़गांव कॉरिडोर और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने-जाने वाले वाहनों की वजह से हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है। साल 2018 में एनएचएआई ने परेड रोड जंक्शन पर फ्री लेफ्ट वाली स्लिप लेन बनाकर एयरपोर्ट जाने वाले ट्रैफिक को काफी राहत दी थी। अब यह नया प्रोजेक्ट और सुब्रतो पार्क के पास एनएच-48 को चौड़ा करने का प्लान मिलकर दिल्ली-गुड़गांव रूट को और स्मूद बना देगा।