Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi dhaula kuan traffic jam nhai slip road naraina nh48 subroto park
दिल्ली के धौला कुआं में जाम से मिलेगी मुक्ति, NHAI बनाएगा 3 लेन की नई स्लिप रोड

दिल्ली के धौला कुआं में जाम से मिलेगी मुक्ति, NHAI बनाएगा 3 लेन की नई स्लिप रोड

संक्षेप:

NHAI ने धौला कुआं में जाम खत्म करने के लिए सुब्रतो पार्क पुलिस पोस्ट के पास 18.4 करोड़ की लागत से तीन लेन की स्लिप रोड बनाने का प्रस्ताव दिया है, जिससे नारायणा और एयरपोर्ट की राह आसान होगी।

Jan 20, 2026 08:17 am ISTAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली के धौला कुआं इलाके में रोजाना होने वाली लंबी जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए एनएचएआई ने बड़ा कदम उठाया है। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि एनएचएआई ने सुब्रतो पार्क पुलिस पोस्ट को अपग्रेड करने और वहां से जमीन लेकर तीन लेन की नई स्लिप रोड बनाने के लिए दिल्ली पुलिस को 18.4 करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

नई स्लिप रोड से नारायणा की राह होगी आसान

यह नई तीन लेन वाली डेडिकेटेड स्लिप रोड एनएच-48 से नारायणा की ओर जाने वाले वाहनों के लिए बनेगी। इसके लिए पुलिस पोस्ट की करीब 785 वर्ग मीटर जमीन चाहिए, जिसके कारण पोस्ट के कुछ हिस्से को शिफ्ट करना पड़ेगा। एनएचएआई ने कहा है कि बदले में वे पुलिस पोस्ट का नया निर्माण करवाएंगे और 18.41 करोड़ रुपये देंगे। अब दिल्ली पुलिस की औपचारिक सहमति का इंतजार है।

ये भी पढ़ें:बादल-कोहरे के साथ सुबह, दोपहर में खिलेगी धूप... दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम?

पुलिस पोस्ट का रिडेवलपमेंट प्लान पहले से तैयार

बता दें कि पिछले साल नवंबर में सड़क परिवहन मंत्रालय के सचिव के साथ बैठक में दिल्ली पुलिस ने खुद घर मंत्रालय से फंड मांगने का प्रस्ताव दिया था। अब एनएचएआई का यह ऑफर उस दिशा में बड़ा सहारा बन सकता है।

ये भी पढ़ें:दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए गुरुग्राम 16 हजार पेड़ काट डाले, RTI में खुलासा

धौला कुआं: दिल्ली-गुड़गांव और एयरपोर्ट का सबसे बड़ा 'बॉटलनेक'

धौला कुआं में दिल्ली-गुड़गांव कॉरिडोर और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने-जाने वाले वाहनों की वजह से हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है। साल 2018 में एनएचएआई ने परेड रोड जंक्शन पर फ्री लेफ्ट वाली स्लिप लेन बनाकर एयरपोर्ट जाने वाले ट्रैफिक को काफी राहत दी थी। अब यह नया प्रोजेक्ट और सुब्रतो पार्क के पास एनएच-48 को चौड़ा करने का प्लान मिलकर दिल्ली-गुड़गांव रूट को और स्मूद बना देगा।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Delhi News Traffic News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।