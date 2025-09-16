अचानक और अनजाने में हुआ; BMW कार हादसे पर गगनप्रीत, कहा- मुझे जमानत दो

धौला कुंआ कार हादसे के बाद आरोपी गगनप्रीत कौर ने जोर देकर कहा है कि यह दुर्घटना पूरी तरह से अचानक और अनजाने में हुई थी। उनके वकील ने बताया कि वह दो नाबालिग बेटियों की मां हैं, उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, और इस दुर्घटना में उन्हें खुद भी सिर में चोट लगी है।

दिल्ली के धौला कुआं में हुए कार हादसे के बाद जहां एक परिवार की पूरी खुशियां उजड़ गईं तो वहीं दूसरी ओर आरोपी गगनप्रीत का परिवार कटघरे में खड़ा है। नवजोत सिंह की मौत के बाद उनके बेटे का रो-रोकर बुरा हाल है और पत्नी की हालत गंभीर है। इस दौरान उस वक्त बीएमडब्ल्यू चला रही गगनप्रीत ने खुद को बेगुनाह बताया है। उसने कहा कि उससे ये घटना अनजाने में और अचानक हो गई। यही नहीं, उसने खुद के लिए जमानत बी मांगी है। फिलहाल गगनप्रीत कौर दो दिन की न्यायिक हिरासत में है।

धौला कुआं कार हादसे के बाद आरोपी गगनप्रीत कौर ने जोर देकर कहा है कि यह दुर्घटना पूरी तरह से अचानक और अनजाने में हुई थी। उनके वकील ने बताया कि वह दो नाबालिग बेटियों की मां हैं, उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, और इस दुर्घटना में उन्हें खुद भी सिर में चोट लगी है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 480 के तहत दायर जमानत याचिका में तर्क दिया गया है कि हिरासत में पूछताछ की न तो आवश्यकता है और न ही इसकी कोई जरूरत है। इसमें यह भी कहा गया है कि कौर ने जांच में पूरा सहयोग किया है, समाज में उनकी गहरी जड़ें हैं, और उनके भागने या सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है।

सोमवार को, ड्यूटी मजिस्ट्रेट आकांक्षा सिंह ने कौर को दो दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था, जब दिल्ली पुलिस ने उन्हें जज के आवास पर पेश किया था। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया और सुनवाई के लिए 17 सितंबर की तारीख तय की है। कोर्ट ने जेल अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि उन्हें उचित चिकित्सा देखभाल मिले।