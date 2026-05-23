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अधिकारियों की विदेश यात्रा पर रोक, निरीक्षण पर साथ जाने को कहा; दिल्ली में किस विभाग ने जारी किया यह सख्त आदेश

Sourabh Jain पीटीआई, नई दिल्ली
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रेखा सरकार के अभियान में दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के लिए दो दिन 'वर्क-फ्रॉम-होम' करने का प्रावधान करने को कहा गया है, साथ ही ईंधन की खपत को कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करने के लिए भी कहा गया है।

अधिकारियों की विदेश यात्रा पर रोक, निरीक्षण पर साथ जाने को कहा; दिल्ली में किस विभाग ने जारी किया यह सख्त आदेश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऊर्जा सुरक्षा और ईंधन संरक्षण के लिए दिए गए देशव्यापी आह्वान को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग ने एक बड़ा और कड़ा फैसला किया है। इसके तहत विभाग ने अपने अधिकारियों की हर तरह की विदेश यात्राओं (चाहे निजी हों या व्यवसायिक) पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। इसके अलावा विभाग द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न प्रोजेक्ट्स के निरीक्षण के लिए अधिकारियों को कारपूल करने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करने के निर्देश भी दिए हैं। इस बारे में विभाग के मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने शनिवार को एक आधिकारिक आदेश जारी किया।

इस बारे में जारी आदेश में कहा गया है कि 'अगले आदेश तक कोई भी अधिकारी या कर्मचारी विदेश यात्रा नहीं करेगा, चाहे वह निजी हैसियत से हो या आधिकारिक हैसियत से। यदि कोई ऐसा प्रस्ताव है, तो उसे तत्काल प्रभाव से रद्द माना जाए। इसके अलावा विदेश यात्रा के लिए अगर पहले से कोई छुट्टी भी स्वीकृत की गई है तो उसे भी रद्द माना जाए।'

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अधिकारियों को कार पूल करने का भी निर्देश

इसके अलावा इस आदेश में अधिकारियों को किसी भी तरह के निरीक्षण, उद्घाटन और आधिकारिक कार्यक्रमों के दौरान कार पूलिंग करने का निर्देश भी दिया गया। इसमें कहा गया कि अधिकारी इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करेंगे या फिर एक-दूसरे के साथ बैठकर कार में जाएंगे या फिर सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करते हुए गंतव्य तक पहुंचेंगे।

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बागवानी प्रोजेक्ट में होगा केवल जैविक खाद का इस्तेमाल

इसके साथ ही इस आदेश के तहत लोक निर्माण विभाग को अपने वाहनों के बेड़े का तेजी से विद्युतीकरण करने का निर्देश भी दिया गया है। इसके अलावा विभाग ने अपनी बागवानी विंग को यह आदेश भी दिया है कि वे अपने सभी बागवानी प्रोजेक्ट्स में केवल जैविक खाद का ही उपयोग करें।

जैविक खाद के उत्पादन को आसान बनाने तथा उसकी सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, PWD दिल्ली में और ज्यादा 'ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट' (हरे कचरे को संसाधित करने वाले संयंत्र) स्थापित करने की प्रक्रिया को तेज करने की भी योजना बना रहा है।

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'मेरा भारत, मेरा योगदान' के तहत लिया फैसला

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ईंधन बचाने के लिए हाल ही में 90 दिवसीय 'मेरा भारत, मेरा योगदान' अभियान शुरू किया है। इसी अभियान के तहत अपना योगदान सुनिश्चित करने के लिए लोक निर्माण विभाग ने अपने कर्मचारियों के लिए नए नियम तय किए हैं। रेखा सरकार के अभियान में दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के लिए दो दिन 'वर्क-फ्रॉम-होम' (घर से काम करने) करने का प्रावधान करने को कहा गया है, साथ ही ईंधन की खपत को कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन के ज्यादा से ज्यादा उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए कहा गया है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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