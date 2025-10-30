Hindustan Hindi News
पानी दो, पानी दो; दिल्ली में कहां पहुंचते ही होने लगा प्रवेश वर्मा का विरोध? जमकर नारेबाजी

संक्षेप: ठंड के मौसम में भी दिल्ली में गहराते जल संकट को लेकर आप के दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली की झूठी सरकार ने संगम विहार (देवली विधानसभा) के पानी के टैंकर हटा दिए हैं। लोग बहुत परेशान हैं। पानी की भारी किल्लत चल रही है।

Thu, 30 Oct 2025 05:12 PMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली के देवली विधानसभा के संगम विहार में आज मंत्री प्रवेश वर्मा को लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। पानी की भारी किल्लत से परेशान लोग गुरुवार को सड़क पर गए और संगम विहार में आए दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। देवली से आम आदमी पार्टी के विधायक प्रेम चौहान के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने भाजपा सरकार और जल मंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर टैंकर वापस लगाने या पाइप लाइन से पानी देने की मांग की। इस दौरान पहुंची दिल्ली पुलिस ने 'आप' कार्यकर्ताओं के साथ कई स्थानीय लोगों को हिरासत में ले लिया।

ठंड के मौसम में भी दिल्ली में गहराते जल संकट को लेकर आप के दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली की झूठी सरकार ने संगम विहार (देवली विधानसभा) के पानी के टैंकर हटा दिए हैं। लोग बहुत परेशान हैं। पानी की भारी किल्लत चल रही है। उन्होंने सवाल किया कि मौसम ठंडा है और यमुना में इतना पानी होने के बाद भी दिल्ली में पानी की इतनी किल्लत क्यों चल रही है।

जल मंत्री प्रवेश वर्मा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान देवली से “आप” विधायक प्रेम चौहान ने कहा कि हम लगातार जल मंत्री प्रवेश वर्मा से मिलने का प्रयास कर रहे हैं। देवली विधानसभा क्षेत्र की जनता की शिकायतें हैं कि यहां पहले सरकारी पानी के 20 टैंकर आते थे,लेकिन उन्हें हटा दिया गया और भाजपा के विधायक के क्षेत्र में लगा दिया गया। इस क्षेत्र की जनता पानी की त्रासदी से जूझ रही है। पहले जो 70 टैंकर उपलब्ध होते थे,उनकी संख्या भी घटा दी गई है। ऊपर से देवली विधानसभा के लिए आवंटित 31 करोड़ रुपए के फंड को भाजपा सरकार ने वापस ले लिया है,जिससे सड़कें और अन्य विकास कार्य रुक गए हैं। ये शिकायतें जनता की हैं।

प्रेम चौहान ने शिकायती पत्र दिखाते हुए कहा कि मैं ये शिकायतें भाजपा मंत्री प्रवेश वर्मा को सौंपेंगे। ये शिकायतें हजारों लोगों की आवाज है,जो अर्जी के माध्यम से मेरे पास पहुंची हैं। लेकिन पुलिस मुझे रोक रही है और कह रही है कि वहां नहीं जा सकते। प्रवेश वर्मा देवली विधानसभा की जनता के भी मंत्री हैं। उन्हें हमारी बात सुननी होगी और क्षेत्र में पानी की समस्या को हल करना होगा। यहां के भाजपा के छुट भैया नेता जनता का जीना दुश्वार कर रहे हैं। उन्हें पानी नहीं दिया जाता,उनके टैंकर काटे जाते हैं,इधर-उधर डायवर्ट कर दिए जाते हैं। देवली विधानसभा में टैंकर माफिया इतना फल-फूल रहा है और सरकार पूरी तरह अंधी-गूंगी और बहरी बनी बैठी हुई है।

प्रेम चौहान ने कहा कि देवली विधानसभा में मूलभूत सुविधाएं,जो सरकार की ओर से पहले उपलब्ध होती आ रही थीं,वे यथावत चलनी चाहिए। टैंकर न हटाए जाएं,सड़क निर्माण के लिए रोका गया फंड तुरंत वापस किया जाए,ताकि हम अपने क्षेत्र के लोगों का काम कर सकें। जो टैंकर लिए गए हैं वे वापस दिए जाएं। हम पानी के लिए ही यहां खड़े हैं और हमें जल मंत्री प्रवेश वर्मा से मिलने दीजिए।

प्रेम चौहान ने कहा कि पुलिस हमें प्रवेश शर्मा से मिलने नहीं दे रही। पूरा पुलिस तंत्र मिला हुआ है,ताकि विधायक कोई काम न कर पाएं। जनता पानी मांग कर कोई गलत काम तो नहीं कर रही हैं। हम शांति से जल मंत्री से मिलना चाहते हैं। अगर पुलिस हमें मिलने देगी,तो हम इंतजार करेंगे। अगर कहेंगी कि आराम से मिलवाएंगे, तो हम शांतिपूर्ण तरीके से काम करेंगे। अन्यथा,हम मंत्री से मिलने की कोशिश करेंगे।

