दिल्ली में फिर डेंगू-मलेरिया की दस्तक, एक हफ्ते में इतने मामले हुए दर्ज

दिल्ली में मच्छर जनित बीमारियों के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। दिल्ली में एक हफ्ते में डेंगू के 81, मलेरिया के 60 मामले और चिकनगुनिया के 14 मामले दर्ज हुए। 

Aditi Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, राहुल मानवMon, 6 Oct 2025 09:13 PM
दिल्ली में मच्छर जनित बीमारियों के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। दिल्ली में एक हफ्ते में डेंगू के 81, मलेरिया के 60 मामले और चिकनगुनिया के 14 मामले दर्ज हुए। सोमवार को निगम की मच्छर जनित बीमारियों की साप्ताहिक रिपोर्ट के तहत 28 सितंबर से 4 अक्टूबर के दौरान डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के इतने मामले दर्ज हुए। निगम की मच्छर जनित बीमारियों की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में इस साल जनवरी से लेकर 4 अक्टूबर तक डेंगू के कुल 840 मामले दर्ज हुए हैं। इससे पहले डेंगू के मामले साल 2024 में कुल 6391 मामले, वर्ष 2023 में 9266 मामले, वर्ष 2022 में 4469 मामले और 2021 में 9613 मामले दर्ज हुए थे।

इसके अतिरिक्त दिल्ली में मलेरिया के जनवरी से 4 अक्टूबर तक कुल 431 मामले दर्ज हुए हैं। इससे पहले मलेरिया के मामले वर्ष 2024 में कुल 792 मामले, वर्ष 2023 में कुल 426 मामले, वर्ष 2022 में कुल 263 मामले और वर्ष 2021 में कुल 167 मामले दर्ज हुए थे।

- चिकनगुनिया के इस वर्ष जनवरी से 4 अक्टूबर तक कुल 75 मामले दर्ज हुए। इससे पहले वर्ष चिकनगुनिया के साल 2024 में कुल 267 मामले, साल 2023 में कुल 65 मामले, वर्ष 2022 में कुल 48 मामले और वर्ष 2021 में 89 मामले दर्ज हुए।

मच्छर प्रजनन रोकथाम के लिए टीमें तैनात

दिल्ली में मच्छर जनित बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए नगर निगम प्रशासन ने कर्मचारियों को तैनात किया है। इस संबंध में निगम की चिकित्सा सहायता एवं जन-स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष मनीष चड्ढा ने बताया कि मच्छर जनित बीमारियों जैसे डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया की रोकथाम को लेकर अतिरिक्त कदम उठाए गए हैं। सभी जोन में निगम के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को तैनात किया गया है। वह हर दिन मच्छर प्रजनन की ऑफिस कॉम्प्लेक्स, सरकारी कार्यालयों, बाजारों और विभिन्न स्थानों पर जाकर जांच कर रहे हैं।

एक सप्ताह में निगम ने ये की कार्रवाई

- 28 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर के दौरान निगम के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग (पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट) के कर्मचारियों ने दिल्ली के 3,29,723 घरों में मच्छर रोधी दवा का छिड़काव और फॉगिंग की।

- कर्मचारियों ने 28 सितंबर से 4 अक्टूबर के दौरान दिल्ली में 6,36,376 विजिट दिल्ली में घरों में जाकर मच्छर प्रजनन की जांच के लिए की।

- एक सप्ताह के दौरान 6354 घरों में मच्छर प्रजनन के मामले मिले।

- एक सप्ताह में निगम कर्मचारियों ने मच्छर प्रजनन मिलने और मच्छर जन्य स्थिति के लिए पाए जाने पर 4353 नोटिस जारी किए।

- एक सप्ताह के दौरान निगम कर्मचारियों ने मच्छर प्रजनन मिलने पर उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ 822 अभियोजन दायर किए।