ATMs, खाने की दुकानें, फर्स्ट एड रूम; दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर मिलेंगी ये सुविधाएं

बुनियादी ढांचा एजेंसी (Infrastructure Agency) ने इन स्थलों को 'डिजाइन, निर्माण, संचालन और हस्तांतरण' (DBOT) मॉडल पर विकसित करने के लिए बोलियां (bids) आमंत्रित की हैं, और टेंडर प्रक्रिया (tendering process) 16 अक्टूबर तक पूरी होने की संभावना है।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, दिल्लीThu, 2 Oct 2025 10:25 AM
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) जल्द ही दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के दिल्ली खंड (सेगमेंट) पर नए पार्किंग स्थल और विश्राम सुविधाएं विकसित करेगा। ये सुविधाएं अक्षरधाम जंक्शन से लेकर उत्तर प्रदेश सीमा तक बनाई जाएंगी। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। NHAI ने कहा है कि इन सुविधाओं को प्रदान करने का उद्देश्य लंबी दूरी की राजमार्ग यात्रा को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाना है।

बुनियादी ढांचा एजेंसी (Infrastructure Agency) ने इन स्थलों को 'डिजाइन, निर्माण, संचालन और हस्तांतरण' (DBOT) मॉडल पर विकसित करने के लिए बोलियां (bids) आमंत्रित की हैं, और टेंडर प्रक्रिया (tendering process) 16 अक्टूबर तक पूरी होने की संभावना है। NHAI अधिकारियों के अनुसार, ये तीन स्थल रणनीतिक रूप से (strategically) निम्नलिखित स्थानों के पास स्थित होंगे: पूर्वी दिल्ली जिला मजिस्ट्रेट, (DM) कार्यालय के पास, गांधी नगर बाजार के पास, गीता कॉलोनी के पास। गांधी नगर की सुविधा 1.4 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली होगी। DM कार्यालय के पास का स्थल 0.8 हेक्टेयर और गीता कॉलोनी का स्थल 0.78 हेक्टेयर में फैला होगा।

इनमें से हर पार्किंग स्थल पर कई तरह की सुविधाएं होंगी। इनमें शामिल हैं:

➤प्राथमिक चिकित्सा कक्ष (medical first-aid rooms)

➤स्वच्छ पीने के पानी की इकाइयां

➤सौर ऊर्जा से चलने वाली लाइटें (solar-powered lighting)

➤शौचालय (restrooms)

➤इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग शुल्क प्रणाली (electronic parking charge systems)

➤पार्किंग क्षमता संकेतक (parking capacity indicators)

खास बात यह है कि कुल पार्किंग जगह का 10% हिस्सा इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के लिए आरक्षित रहेगा। अन्य सुविधाओं में खाने-पीने के कियोस्क (food and beverages kiosks), एटीएम (ATMs), हवा भरने के स्टेशन (air filling stations), और प्रदूषण नियंत्रण केंद्र (Pollution Under Control - PUC stations) शामिल होंगे। NHAI की रिपोर्ट में कहा गया है, "इन सुविधाओं को देने का लक्ष्य लंबी दूरी की राजमार्ग यात्रा को सुरक्षित, आरामदायक और सुविधाजनक बनाना है। यह महत्वपूर्ण है कि जो सुविधाएं बनाई जाएं, वे वास्तुकला की दृष्टि से सुंदर, देखने में आकर्षक, पर्यावरण के अनुकूल, काम करने में कुशल और संचालन के लिए सुविधाजनक होने के साथ-साथ सुरक्षित भी हों।"