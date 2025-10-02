ATMs, खाने की दुकानें, फर्स्ट एड रूम; दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर मिलेंगी ये सुविधाएं

बुनियादी ढांचा एजेंसी (Infrastructure Agency) ने इन स्थलों को 'डिजाइन, निर्माण, संचालन और हस्तांतरण' (DBOT) मॉडल पर विकसित करने के लिए बोलियां (bids) आमंत्रित की हैं, और टेंडर प्रक्रिया (tendering process) 16 अक्टूबर तक पूरी होने की संभावना है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) जल्द ही दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के दिल्ली खंड (सेगमेंट) पर नए पार्किंग स्थल और विश्राम सुविधाएं विकसित करेगा। ये सुविधाएं अक्षरधाम जंक्शन से लेकर उत्तर प्रदेश सीमा तक बनाई जाएंगी। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। NHAI ने कहा है कि इन सुविधाओं को प्रदान करने का उद्देश्य लंबी दूरी की राजमार्ग यात्रा को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाना है।

बुनियादी ढांचा एजेंसी (Infrastructure Agency) ने इन स्थलों को 'डिजाइन, निर्माण, संचालन और हस्तांतरण' (DBOT) मॉडल पर विकसित करने के लिए बोलियां (bids) आमंत्रित की हैं, और टेंडर प्रक्रिया (tendering process) 16 अक्टूबर तक पूरी होने की संभावना है। NHAI अधिकारियों के अनुसार, ये तीन स्थल रणनीतिक रूप से (strategically) निम्नलिखित स्थानों के पास स्थित होंगे: पूर्वी दिल्ली जिला मजिस्ट्रेट, (DM) कार्यालय के पास, गांधी नगर बाजार के पास, गीता कॉलोनी के पास। गांधी नगर की सुविधा 1.4 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली होगी। DM कार्यालय के पास का स्थल 0.8 हेक्टेयर और गीता कॉलोनी का स्थल 0.78 हेक्टेयर में फैला होगा।