दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के पास लाश मिलने से हड़कंप, प्रत्यक्षदर्शियों ने क्या बताया
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के पास पूर्वी दिल्ली इलाके में लाश मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस अभी तक मृतक की शिनाख्त नहीं कर पाई है। उधर, प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मौत की संभावित वजह करंट लगना हो सकती है।
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के पास शास्त्री पार्क इलाके में अज्ञात लाश मिलने से हड़कंप मच गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि संभव है कि युवक की करंट से मौत हुई। आज सुबह से दिल्ली-एनसीआर में झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली के कई इलाकों समेत शास्त्री पार्क इलाके में भी कई जगहों पर जलभराव की शिकायत आई थी।
गुरुवार सुबह दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के पास शास्त्री पार्क इलाके में एक अज्ञात युवक की संदिग्ध रूप से करंट लगने से मौत हो गई। स्थानीय निवासी शमीम ने एएनआई से बातचीत में कहा कि एक व्यक्ति ने मुझे सूचना दी थी कि यहां एक शव पड़ा है और एक बार देखकर बताने को कहा। जब मैंने देखा तो तुरंत अधिकारियों को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची है और शुरुआती जांच में मामला करंट लगने का प्रतीत लग रहा।
शमीम ने कहा कि संभव है कि रोड पार करते समय युवक किसी बिजली खंभे या इलेक्ट्रिक बोर्ड के संपर्क में आ गया हो और उसकी मौत हो गई। फिलहाल उसकी पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मृतक की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं।
दिल्ली में सुबह से हो रही भारी बारिश
मूसलाधार बारिश के कारण दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव हो गया और व्यस्त समय के दौरान प्रमुख सड़कों एवं राजमार्गों पर लंबा जाम लग गया। अरुणा आसफ अली मार्ग, शहीद जीत सिंह मार्ग, बेर सराय, जेएनयू गेट-जिया सराय मार्ग, गुरुग्राम की ओर धौला कुआं और रजोकरी फ्लाई ओवर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग-48, कालिंदी कुंज तथा दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर वाहनों की गति बेहद धीमी रही।
शास्त्री पार्क इलाके में भी जलभराव
ग्रीन पार्क मेट्रो स्टेशन और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के आसपास भी यातायात प्रभावित रहा, जहां सुबह के व्यस्त समय में वाहनों की लंबी कतारें देखी गईं। पूर्वोत्तर दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में जलभराव की सूचना मिली। वहां वर्षा का पानी कुछ दुकानों में घुस गया, जिससे व्यापारियों और स्थानीय लोगों को परेशानी हुई।
कई लोगों ने सोशल मीडिया पर लंबे जाम की शिकायत की है। कुछ लोगों ने कहा कि जिन मार्गों पर सामान्य तौर पर कम समय लगता है, वहां उन्हें करीब एक घंटे तक फंसे रहना पड़ा। कुछ लोगों ने यूसुफ सराय मार्केट और जेएनयू गेट के पास यातायात प्रबंधन की कमी की भी शिकायत की।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
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