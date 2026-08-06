Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के पास लाश मिलने से हड़कंप, प्रत्यक्षदर्शियों ने क्या बताया

By Gaurav Kala
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के पास पूर्वी दिल्ली इलाके में लाश मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस अभी तक मृतक की शिनाख्त नहीं कर पाई है। उधर, प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मौत की संभावित वजह करंट लगना हो सकती है।

Body Found Near Delhi-Dehradun Expressway
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के पास अज्ञात लाश मिलने से हड़कंप मच गया।

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के पास शास्त्री पार्क इलाके में अज्ञात लाश मिलने से हड़कंप मच गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि संभव है कि युवक की करंट से मौत हुई। आज सुबह से दिल्ली-एनसीआर में झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली के कई इलाकों समेत शास्त्री पार्क इलाके में भी कई जगहों पर जलभराव की शिकायत आई थी।

गुरुवार सुबह दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के पास शास्त्री पार्क इलाके में एक अज्ञात युवक की संदिग्ध रूप से करंट लगने से मौत हो गई। स्थानीय निवासी शमीम ने एएनआई से बातचीत में कहा कि एक व्यक्ति ने मुझे सूचना दी थी कि यहां एक शव पड़ा है और एक बार देखकर बताने को कहा। जब मैंने देखा तो तुरंत अधिकारियों को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची है और शुरुआती जांच में मामला करंट लगने का प्रतीत लग रहा।

ये भी पढ़ें:Delhi Weather Today: दिल्ली में बारिश, नोएडा-फरीदाबाद में भी बरसे बादल

शमीम ने कहा कि संभव है कि रोड पार करते समय युवक किसी बिजली खंभे या इलेक्ट्रिक बोर्ड के संपर्क में आ गया हो और उसकी मौत हो गई। फिलहाल उसकी पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मृतक की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं।

दिल्ली में सुबह से हो रही भारी बारिश

मूसलाधार बारिश के कारण दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव हो गया और व्यस्त समय के दौरान प्रमुख सड़कों एवं राजमार्गों पर लंबा जाम लग गया। अरुणा आसफ अली मार्ग, शहीद जीत सिंह मार्ग, बेर सराय, जेएनयू गेट-जिया सराय मार्ग, गुरुग्राम की ओर धौला कुआं और रजोकरी फ्लाई ओवर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग-48, कालिंदी कुंज तथा दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर वाहनों की गति बेहद धीमी रही।

ये भी पढ़ें:सावन कांवड़ यात्रा मार्ग: आज से 6 दिन दिल्ली-लखनऊ नेशनल हाईवे पर रूट डायवर्जन

शास्त्री पार्क इलाके में भी जलभराव

ग्रीन पार्क मेट्रो स्टेशन और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के आसपास भी यातायात प्रभावित रहा, जहां सुबह के व्यस्त समय में वाहनों की लंबी कतारें देखी गईं। पूर्वोत्तर दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में जलभराव की सूचना मिली। वहां वर्षा का पानी कुछ दुकानों में घुस गया, जिससे व्यापारियों और स्थानीय लोगों को परेशानी हुई।

कई लोगों ने सोशल मीडिया पर लंबे जाम की शिकायत की है। कुछ लोगों ने कहा कि जिन मार्गों पर सामान्य तौर पर कम समय लगता है, वहां उन्हें करीब एक घंटे तक फंसे रहना पड़ा। कुछ लोगों ने यूसुफ सराय मार्केट और जेएनयू गेट के पास यातायात प्रबंधन की कमी की भी शिकायत की।

ये भी पढ़ें:CJP आंदोलन पर होने वाला था आतंकवादी हमला, दिल्ली पहुंच गए थे बम
Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन

और पढ़ें
Dead Body Delhi Police Delhi Dehradun Expressway
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News , Faridabad News और दिल्ली में आज का मौसम सहित पूरे NCR की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें। CJP Sansad March LIVE देखें और पाएं पल-पल की ताज़ा खबरें।