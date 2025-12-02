Hindustan Hindi News
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे ट्रायल के लिए खुला, क्या खासियत? इसके बारे में सबकुछ जानिए

संक्षेप:

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का पहला 32 किलोमीटर लंबा हिस्सा (अक्षरधाम से बागपत) सोमवार से ट्रायल के लिए आम जनता के लिए खोल दिया गया है और अगले एक महीने तक इस पर कोई टोल नहीं लगेगा।

Tue, 2 Dec 2025 09:36 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली से देहरादून आने-जाने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है। दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का पहला हिस्सा सोमवार से आम लोगों के लिए खुल गया है। अभी 32 किमी लंबा हिस्सा ट्रायल के लिए शुरू हुआ है, जो दिल्ली के अक्षरधाम से उत्तर प्रदेश के बागपत तक जाता है।

एक महीने तक फ्री रहेगा टोल

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने बताया कि अगले एक महीने तक इस हिस्से पर कोई टोल नहीं लगेगा। इस रूट से दिल्ली-गाजियाबाद-नोएडा की तरफ जाने वाली गाड़ियों का दबाव कम होगा और पुराने रास्तों पर जाम से काफी राहत मिलेगी।

पूरा एक्सप्रेसवे फरवरी 2026 तक खुलेगा

कुल 210 किमी लंबा यह एक्सप्रेसवे चार चरणों में बन रहा है। पूरा होने के बाद दिल्ली से देहरादून का सफर सिर्फ ढाई घंटे में पूरा हो जाएगा। अभी जो समय लगता है, वह करीब 6 घंटे है। पहले दिसंबर 2024 में पूरा खोलने का लक्ष्य था, लेकिन अब फरवरी 2026 का नया टारगेट रखा गया है।

चारों चरणों की क्या स्थिति?

  • फेज-1: अक्षरधाम से बागपत (32 किमी) – ट्रायल शुरू
  • फेज-2: बागपत से सहारनपुर – लगभग तैयार
  • फेज-3: सहारनपुर बाइपास से गणेशपुर – काम चल रहा है
  • फेज-4: गणेशपुर से देहरादून – सेफ्टी ऑडिट चल रहा है

खासियतें जो इसे अलग बनाती हैं

  • 6 से 12 लेन तक का एक्सेस-कंट्रोल्ड हाइवे
  • राजाजी नेशनल पार्क में एशिया का सबसे लंबा 12 किमी एलिवेटेड वन्यजीव कॉरिडोर
  • हाथियों और जंगली जानवरों के लिए 6 बड़े अंडरपास
  • हर पार्किंग में 10% जगह इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए रिजर्व
  • रास्ते में फूड कोर्ट, ATM, PUC सेंटर और एयर फिलिंग स्टेशन भी होंगे

दिल्ली में बन रहे तीन बड़े रेस्ट एरिया

अक्षरधाम से यूपी बॉर्डर तक तीन आधुनिक सुविधाएं तैयार हो रही हैं-

  • गांधी नगर (1.4 हेक्टेयर)
  • ईस्ट दिल्ली DM ऑफिस के पास (0.8 हेक्टेयर)
  • गीता कॉलोनी (0.78 हेक्टेयर)

ये सभी जगह साफ-सुथरे वॉशरूम, पीने का पानी, फर्स्ट-एड और सानिक पार्किंग से लैस होंगी।

अधिकारियों का कहना है कि बागपत तक का हिस्सा पिछले छह महीने से तैयार था, लेकिन पूरा एक्सप्रेसवे एक साथ खोलने की योजना के कारण इसे रोका गया था। अब ट्रायल शुरू होने से यात्रियों को जल्दी ही बड़ी राहत मिलने लगेगी।

