दिल्ली से देहरादून अब ढाई घंटे में; 210 KM लंबे एक्सप्रेसवे पर ट्रायल रन शुरू

संक्षेप: Delhi-Dehradun Expressway: दिल्ली से देहरादून के बीच 2010 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे पर ट्रायल शुरू हो गया है। गीता कॉलोनी इलाके में बैरिकेड्स हटाकर यातायात को एक्सप्रेसवे पर डायवर्ट किया गया, जिससे गाड़ियों की आवाजाही सुचारू रूप से शुरू हो सके।

Delhi-Dehradun Expressway: दिल्ली से देहरादून की दूरी अब और भी कम होने वाली है। लंबे समय से इंतजार किए जा रहे दिल्ली–सहारनपुर–देहरादून एक्सप्रेसवे पर ट्रायल रन आधिकारिक रूप से शुरू हो गया है। 30 नवंबर की आधी रात से इस एक्सप्रेसवे को वाहनों के लिए ट्रायल आधार पर खोल दिया गया। गीता कॉलोनी इलाके में बैरिकेड्स हटाकर यातायात को एक्सप्रेसवे पर डायवर्ट किया गया, जिससे गाड़ियों की आवाजाही सुचारू रूप से शुरू हो सके।

210 किमी लंबा एक्सप्रेसवे लगभग 210 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 दिसंबर 2021 को किया था। इस पूरे प्रोजेक्ट को कई चरणों में पूरा किया गया। इसमें पर्यावरण मंजूरी, जमीन अधिग्रहण और बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण जैसी कई तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ा।

दिल्ली हिस्से में ऊंचा कॉरिडोर दिल्ली के हिस्से में एक्सप्रेसवे का एक बड़ा भाग एलीवेटेड बनाया गया है। इसकी शुरुआत अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन के पास से होती है, जहां यह दिल्ली–मेरठ एक्सप्रेसवे से जुड़ता है। इस डिजाइन का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी के अंदर ट्रैफिक जाम से बचाते हुए हाई-स्पीड यातायात उपलब्ध कराना है।

11800 करोड़ की लागत करीब 11800 करोड़ रुपये की लागत से तैयार यह एक्सप्रेसवे यात्रियों के लिए वरदान साबित होगा। इसके शुरू होने के बाद दिल्ली से देहरादून की यात्रा केवल ढाई घंटे में पूरी हो सकेगी, जबकि पहले इसमें चार से छह घंटे लगते थे।