दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर बागपत में आज से टोल टैक्स वसूली, देखें रेट लिस्ट

Delhi Dehradun Expressway : दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर वाहनों से टोल वसूली बुधवार से शुरू होने जा रही है। मंगलवार को काठा और टटीरी टोल पर अधिकारी और कर्मचारी टोल वसूली की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटे रहे।

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे (Delhi Dehradun Expressway) पर वाहनों से टोल वसूली बुधवार से शुरू होने जा रही है। ट्रैफिक नियमों का उलंघन करने पर वाहनों का ऑटोमैटिक चालान कटेगा। इसके बाद संबंधित राज्य अथवा जिले की परिवहन अथॉरिटी के माध्यम से वाहन स्वामियों के पास ई-चालान पहुंचेगा।

मंगलवार को काठा और टटीरी टोल पर अधिकारी और कर्मचारी टोल वसूली की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटे रहे। दिल्ली से देहरादून तक के सफर के लिए हल्के वाहनों को संभावित रूप से 675 रुपये का टोल टैक्स चुकाना होगा। दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को उद्घाटन किया था। इसके बाद से इस एक्सप्रेसवे पर वाहनों ने फर्राटा भरना शुरू कर दिया था। अभी तक चालक एक्सप्रेसवे पर टोल फ्री सफर का लाभ ले रहे थे, लेकिन अब उनका सफर महंगा होने जा रहा है। सब कुछ ठीकठाक रहा तो आज से इस एक्सप्रेसवे पर वाहनों से टोल वसूली शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए एनएचएआई ने टोल की दरें पूर्व में घोषित की हुई हैं।

14 अप्रैल को उद्घाटन किया गया था कारों के लिए अधिकतम सीमा 100 किमी/घंटा, बसों के लिए 90 किमी/घंटा और भारी वाहनों के लिए 80 किमी/घंटा तय की गई है।

काठा टोल प्लाजा से सहारनपुर के लिए कितना टोल ● कार, जीप, छोटे वाहन: सिंगल जर्नी-190 रुपये, रिटर्न जर्नी- 285 रुपये

● लाइट कमर्शियल, हल्के माल वाहक वाहन, मिनीबस सिंगल जर्नी- 310 रुपये, रिटर्न जर्नी-460 रुपये

● बस और ट्रक : सिंगल जर्नी-645 रुपये, रिटर्न जर्नी-970 रुपये

● ओवर साइज व्हीकल : सिंगल जर्नी-1,235 रुपये, रिटर्न जर्नी-1835 रुपये

● थ्री एक्सल कमर्शियल व्हीकल सिंगल जर्नी-705 रुपये, रिटर्न जर्नी 1,055 (नोट : टोल मैनेजर के अनुसार)

अंकित कुमार, एक्सईएन, एनएचएआई, ''एक्सप्रेसवे पर टोल वसूली की शुरुआत होने जा रही है। बुधवार से टोल वसूली शुरू हो जाएगी। इस आधुनिक एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक नियमों का उलंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।''