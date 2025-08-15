Delhi Dehradun Expressway Stunt two bikes collided two died एक्सप्रेस वे पर स्टंटबाजी पड़ी भारी, आपस में टकराई दो बाइक, दो की मौत, Ncr Hindi News - Hindustan
Delhi Dehradun Expressway Stunt two bikes collided two died

गाजियाबाद के लोनी इलाके में बड़ा हादसा हो गया है। ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस वे पर बुधवार रात पाबी सादकपुर गांव के सामने दो बाइकों की आमने सामने भिंड़त हो गई।

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, गाजियाबाद Fri, 15 Aug 2025 03:35 PM
गाजियाबाद के लोनी इलाके में बड़ा हादसा हो गया है। ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस वे पर बुधवार रात पाबी सादकपुर गांव के सामने दो बाइकों की आमने सामने भिंड़त हो गई। हादसे में अलग अलग बाइक पर सवार दो लोगों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने मृतकों के परिजनों को सूचना देकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। घायल का उपचार मेरठ के निजी अस्पताल में जारी है। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें एक बाइक सवार स्टंट करते हुए बाइक चलाता नजर आ रहा है। इसी दौरान उसकी दूसरी बाइक से भिड़ंत हो जाती है।

दिल्ली के करावल नगर निवासी 31 साल के रोहित शर्मा निवासी बाइक से दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे पर बागपत की ओर जा रहे थे। दूसरी बाइक पर 42 वर्षीय सुबोध कुमार निवासी आनंदपुर, बागपत, साथी संजय शर्मा निवासी खेकड़ा, बागपत के साथ दिल्ली से घर जा रहे थे। वह पाबी सादकपुर गांव के सामने एक्सप्रेसवे पर पहुंचे तो सामने से आ रही बाइक से टक्कर हो गई। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस ने घायलों के परिजनों को सूचना देकर उपचार के लिए संयुक्त अस्पताल में भर्ती कराया। जहां चिकित्सकों ने रोहित शर्मा और सुबोध कुमार को मृत घोषित कर दिया। चिकित्सकों द्वारा गंभीर रूप से घायल को रेफर करने पर परिजनों ने उसे मेरठ के निजी अस्पताल में भर्ती कराया। जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है।

लोनी के एसीपी सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि हादसे की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम से मिली थी। मामले में मृतकों के परिजनों की ओर से शिकायत नहीं आई है। परिजनों द्वारा शिकायत दिए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं एनएचएआई के परियोजना अधिकारी अरविंद कुमार ने कहा, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य चल रहा है जिसके चलते वाहनों की आवाजाही शुरू नहीं हुई है। एक्सप्रेस वे पर एनएचएआई ने बैरिकेड रखकर अवरोध बनाया हुआ हैं। लोगों को यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए।