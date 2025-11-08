दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन निर्माण में गाजियाबाद का एक घर बना अड़ंगा, कहां फंसा पेच

संक्षेप: दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे (Delhi Dehradun Expressway) की सर्विस लेन बनाने की अड़चनें दूर नहीं हो रही हैं। गाजियाबाद के मंडोला में एक घर के कानूनी विवाद के चलते करीब 50 मीटर लंबी सर्विस लेन का निर्माण रुका हुआ है। एनएचएआई को अदालत से जल्दी इस मामले के निपटने की उम्मीद है।

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे (Delhi Dehradun Expressway) की सर्विस लेन बनाने की अड़चनें दूर नहीं हो रही हैं। गाजियाबाद के मंडोला में एक घर के कानूनी विवाद के चलते करीब 50 मीटर लंबी सर्विस लेन का निर्माण रुका हुआ है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) को अदालत से जल्दी इस मामले के निपटने की उम्मीद है।

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का निर्माण काम कई खंडों में बांटकर किया गया है। इसके दो खंड 32 किलोमीटर लंबे हैं। दिल्ली में 17 किलोमीटर का हिस्सा एलिवेटेड बनाया है। शेष 15 किलोमीटर का हिस्सा गाजियाबाद और बागपत जनपद की सीमा में है। बागपत के पास मवीकला गांव में एक्सप्रेसवे को ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से जोड़ा गया है।

एक्सप्रेसवे के दोनों खंड बनकर तैयार हो चुके हैं। एनएचएआई ने पिछले दिनों एक्सप्रेसवे पर भारी वाहन चलाकर देखे थे। इस तरह भार की कई दिन जांच की गई। इसमें किसी प्रकार की खामी सामने नहीं आई। एक्सप्रेसवे अक्षरधाम से शुरू होकर मंडोला एनबीसीसी टाउनशिप से बागपत के (मवीकला) तक गया है। यहां से आगे तीसरा खंड तैयार हुआ है।

यह परियोजना वर्ष 2023 में पूरी होनी थी, लेकिन एक्सप्रेसवे के दोनों खंड का काम पिछड़ गया। पहले काम पूरा होने का दावा 31 मार्च तक था। इसके बाद 15 मई और 15 अगस्त की तारीख तय हुई। मंडोला में सर्विस रोड के लिए करीब 50 मीटर जमीन पर विवाद है। जमीन आवास विकास परिषद् को एनएचएआई को उपलब्ध करानी है। विवाद के चलते समय पर जमीन नहीं मिल सकी। यह मामला अदालत में है। एनएचएआई अधिकारी ने बताया कि एक मकान को लेकर अड़चन आ रही है। कोर्ट से मामला निपटने के बाद आवास-विकास परिषद को मुआवजा देना है। एनएचएआई अधिकारी ने बताया सर्विस रोड की अड़चन दूर नहीं हो रही है। शेष सभी कार्य पूरे हो गए हैं।