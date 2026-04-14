दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे से रियल एस्टेट में उछाल! किन इलाकों को मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा?
Delhi Dehradun Expressway: 213 किलोमीटर लंबा यह कॉरिडोर दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को जोड़ेगा। बेहतर कनेक्टिविटी के चलते इसके प्रभाव क्षेत्र में आने वाले कई शहरों और कस्बों में जमीन, प्लॉट, हाउसिंग और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में तेजी आने की उम्मीद है।
Delhi Dehradun Expressway: दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे के शुरू होने के साथ ही उत्तर भारत के रियल एस्टेट बाजार में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। 213 किलोमीटर लंबा यह कॉरिडोर दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को जोड़ते हुए यात्रा समय को 6 घंटे से घटाकर करीब 2.5 घंटे कर देगा। बेहतर कनेक्टिविटी के चलते इसके प्रभाव क्षेत्र में आने वाले कई शहरों और कस्बों में जमीन, प्लॉट, हाउसिंग और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में तेजी आने की उम्मीद है।
दिल्ली के इन इलाकों को होगा फायदा
रियल स्टेट से जुड़े जानकारों के मुताबिक, इस एक्सप्रेसवे का सबसे ज्यादा असर दिल्ली-एनसीआर और उससे जुड़े इलाकों पर पड़ेगा। दिल्ली के लोनी, मंडोली, नरेला, बावाना और पूर्वी दिल्ली के शाहदरा, सीमापुरी, करावल नगर, सोनिया विहार और यमुना विहार जैसे क्षेत्रों में प्रॉपर्टी की मांग बढ़ सकती है। गाजियाबाद का साहिबाबाद बेल्ट और ट्रॉनिका सिटी भी इस उछाल का हिस्सा बनेंगे।
उत्तर प्रदेश के इन इलाकों को होगा फायदा
वहीं उत्तर प्रदेश के बागपत, बड़ौत, शामली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर जैसे शहर, जो पहले रियल एस्टेट के नक्शे पर ज्यादा सक्रिय नहीं थे, अब तेजी से उभर सकते हैं। एक्सप्रेसवे के इंटरचेंज और बायपास के आसपास स्थित छोटे कस्बों में भी प्लॉटिंग और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा मिलेगा।
उत्तराखंड के इन इलाकों को होगा फायदा
उत्तराखंड में देहरादून, ऋषिकेश और मसूरी के आसपास के इलाकों में खासतौर पर लग्जरी सेकेंड होम्स और हॉलिडे प्रॉपर्टी की मांग बढ़ने की संभावना है। आसान कनेक्टिविटी के कारण दिल्ली-एनसीआर के खरीदार अब वीकेंड होम्स में ज्यादा निवेश कर सकते हैं।
कितनी बढ़ सकती हैं कीमतें?
रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगले 18-24 महीनों में इन इलाकों में प्रॉपर्टी की कीमतों में 15% से 25% तक का उछाल देखने को मिल सकता है। प्लॉट, विला, बिल्डर फ्लोर और फार्मलैंड में निवेश की रुचि तेजी से बढ़ रही है। खासकर शुरुआती निवेशकों को लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा, गाजियाबाद और बागपत जैसे क्षेत्रों में लॉजिस्टिक्स हब और इंडस्ट्रियल पार्क विकसित होने की संभावना है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और आवासीय मांग भी मजबूत होगी।
वेयरहाउसिंग और कमर्शियल सेक्टर को बढ़ावा
यह एक्सप्रेसवे केवल रिहायशी बाजार ही नहीं, बल्कि इंडस्ट्रियल और वेयरहाउसिंग सेक्टर को भी गति देगा। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ जैसे औद्योगिक हब अब मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और देहरादून से बेहतर तरीके से जुड़ेंगे। इससे आने वाले वर्षों में बड़े स्तर पर वेयरहाउस स्पेस और कमर्शियल प्रॉपर्टी की मांग बढ़ेगी।
खरीदारों को क्या ध्यान रखना चाहिए?
विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि निवेश से पहले खरीदारों को लोकेशन, डेवलपर की विश्वसनीयता और भविष्य की कनेक्टिविटी को ध्यान में रखना चाहिए। शुरुआती दौर में कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं, लेकिन केवल इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर निवेश करने से बचना चाहिए।प्लॉट खरीदते समय जमीन के कागजात, अनुमतियों और स्थानीय नियमों की जांच बेहद जरूरी है। वहीं, सेकेंड होम या हॉलिडे प्रॉपर्टी खरीदने वाले खरीदारों को किराये और मेंटेनेंस के पहलुओं पर भी विचार करना चाहिए।
बड़ा बदलाव लाएगा एक्सप्रेसवे
कुल मिलाकर, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे उत्तर भारत के रियल एस्टेट बाजार के लिए गेमचेंजर साबित हो सकता है। बेहतर कनेक्टिविटी, कम यात्रा समय और बढ़ते निवेश के चलते यह कॉरिडोर आने वाले वर्षों में कई नए रियल एस्टेट हॉटस्पॉट तैयार कर सकता है।
रिपोर्ट- वंदना रमनानी
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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