Delhi Dehradun Expressway : एक्सप्रेसवे पर दिल्ली से देहरादून तक कितना हो सकता है कार का टोल; देखें संभावित दरें

निर्माणाधीन दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे (Delhi Dehradun Expressway) पर कार से सफर करने के लिए लोगों को अच्छा-खासा शुल्क चुकाना पड़ सकता है। इसके तहत दिल्ली से देहरादून कार में जाने पर करीब 670 रुपये टोल टैक्स देना होगा।

एक्सप्रेसवे के देहरादून तक खुलने में अभी समय है, मगर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने टोल टैक्स का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। एक्सप्रेसवे से बागपत में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे (ईपीई) तक जाने पर टोल शुल्क नहीं देना होगा। एनएचएआई अधिकारियों के मुताबिक, प्रस्तावित टोल दरें हाईवे पूरा खुलने पर लागू की जाएंगी।

एक हिस्सा ट्रायल के लिए खुला : यह एक्सप्रेसवे अक्षरधाम मंदिर से शुरू होकर लोनी, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर होते हुए देहरादून तक जा रहा है। अभी अक्षरधाम से बागपत स्थित मवीकलां के पास ईपीई तक 31.6 किलोमीटर का खंड ट्रायल के लिए खोला गया है। एक्सप्रेसवे पर दिल्ली से देहरादून तक पांच टोल प्लाजा होंगे। साथ ही 12 इंटरचेंज का निर्माण भी किया गया है।

राजधानी से दून तक संभावित टोल दरें

यात्रा कार हल्के मालवाहक वाहन बस-ट्रक दिल्ली से काठा 232 रुपये 376 रुपये 788 रुपये दिल्ली से रसूलपुर 417 रुपये 676 रुपये 1418 रुपये दिल्ली से गणेशपुर 563 रुपये 912 रुपये 1912 रुपये दिल्ली से देहरादून 670 रुपये 1085 रुपये 2275 रुपये

12 हजार करोड़ में तैयार हुआ है 6 लेन एक्सप्रेसवे लंबे इंतजार के बाद दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के दो खंड 30 नवंबर को देर रात वाहनों के लिए खोल दिए गए। 212 किमी लंबा यह ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे अक्षरधाम से शुरू होकर बागपत, शामली, सहारनपुर होते हुए देहरादून जाएगा। 12 हजार करोड़ की लागत से तैयार होने वाला यह 6 लेन वाला एक्सप्रेसवे चार हिस्सों में बन रहा है। इसका एक हिस्सा देहरादून से पहले एलिवेटेड है।

अब अक्षरधाम से बागपत के मवीकला गांव (खेकड़ा के पास) तक वाहन आसानी से जा सकेंगे। अभी 32 किलोमीटर लंबे दोनों खंड पर चालकों से टोल नहीं लगेगा। एक्सप्रेसवे खुलने से उत्तर-पूर्वी दिल्ली और बागपत तक पहुंचना आसान हो गया है।

एक्सप्रेस वे खुलने से दिल्ली के लोगों का बागपत, सहारनपुर और देहरादून तक पहुंचना आसान हो गया। दिल्ली में यह एक्सप्रेसवे अक्षरधाम से लक्ष्मीनगर, गीता कॉलोनी, लोहे का पुल, शास्त्री पार्क, न्यू उस्मानपुर, करतारनगर, खजूरी खास चौक, बिहारीपुर, अंकुर विहार, शारदा सिटी, पावी पुश्ता (लोनी), मंडोला एनबीसीसी टाउनशिप होते हुए बागपत के मवीकला तक खुला है। मवीकला के आगे दिल्ली-सहारनपुर रोड से जाना होगा। देहरादून एक्सप्रेसवे करीब 210 किलोमीटर लंबा है। ट्रॉनिका सिटी में टोल बूथ बनाया गया है। बागपत से आगे अन्य खंड पर निर्माण कार्य अभी जारी है।

दिल्ली में यह 14.5 किलोमीटर और गाजियाबाद-बागपत में लगभग 17 किलोमीटर लंबा है। बागपत में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से जोड़ा गया है, जो पहले से दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे से जुड़ा है। इससे सफर और आसान हो गया है तथा क्षेत्र के विकास को बढ़ावा मिलेगा।

मंडोला में रैंप का विवाद : जमीन विवाद के कारण मंडोला में अभी रैंप और सर्विस रोड नहीं है। मामला कोर्ट में लंबित है।