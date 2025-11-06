Hindustan Hindi News
फिर बढ़ी दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे की डेडलाइन, अब 2026 में खोला जाएगा; जानिए कितना बचा काम

संक्षेप: दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे अब फरवरी 2026 में खुलने की संभावना है, जिससे 210 किमी की दूरी मात्र ढाई घंटे में तय हो सकेगी; प्रोजेक्ट की लागत ₹11,869 करोड़ है और यह चार फेज़ में बन रहा है, जिसमें एशिया का सबसे लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर शामिल है।

Thu, 6 Nov 2025 09:26 AMAnubhav Shakya नई दिल्ली, हिंदुस्तान टाइम्स
दिल्ली से देहरादून तक 210 किलोमीटर का नया एक्सप्रेसवे फरवरी 2026 तक खुल जाएगा। इससे यात्रा का समय आधे से ज्यादा कम होकर सिर्फ ढाई घंटे रह जाएगा। पहले अक्टूबर 2025 का लक्ष्य था, लेकिन देरी के कारण अब नया डेडलाइन सेट हुआ है। एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने निर्देश दिया है कि सभी फेज पूरे होने के बाद ही उद्घाटन होगा। प्रोजेक्ट की लागत 11,869 करोड़ रुपये है। शुरू में दिसंबर 2024 तक पूरा करने का प्लान था।

चार फेज में चल रहा निर्माण

प्रोजेक्ट को चार हिस्सों में बांटा गया है। हर फेज के निर्माण कार्य अलग-अलग हो रहा है।

फेज 1: दिल्ली से खेकड़ा तक तैयार

अक्षरधाम से शुरू होकर गीता कॉलोनी, शास्त्री पार्क, गाजियाबाद का मंडोला विहार और बागपत का खेकड़ा तक का हिस्सा छह महीने से ज्यादा समय से पूरा है। सितंबर में दिल्ली में जलभराव हुआ तो कई बाइक सवारों ने बैरियर हटाकर इसका इस्तेमाल किया और जाम से बच गए।

फेज 2: बागपत से सहारनपुर तक लगभग पूरा

बागपत के पास से सहारनपुर तक का ज्यादातर हिस्सा तैयार है। कुछ स्ट्रेच पर फिनिशिंग काम बाकी है।

फेज 3: सहारनपुर से गणेशपुर तक चौड़ीकरण

सहारनपुर बाइपास से गणेशपुर तक की मौजूदा सड़क को चौड़ा किया जा रहा है। निर्माण अंतिम चरण में है।

फेज 4: देहरादून में फिनिशिंग

देहरादून के पास एलिवेटेड सेक्शन पर सुरक्षा और फिनिशिंग काम चल रहा है। मानसून में बाढ़ के कारण सावधानी बरती गई। दात काली मंदिर के पास प्रोटेक्शन वर्क, मोबाइल टावर और टनल की फिनिशिंग नवंबर तक पूरी हो जाएगी।

2021 में रखी गई नींव

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 26 फरवरी 2021 को नींव रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 दिसंबर 2021 को फिर से शिलान्यास किया। एक्सप्रेसवे अक्षरधाम से शुरू होकर बागपत, बारौत, शामली और सहारनपुर होते हुए देहरादून पहुंचेगा।

क्या क्या खास सुविधाएं?

  • राजाजी नेशनल पार्क में 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर – एशिया का सबसे लंबा।
  • 6 एनिमल अंडरपास।
  • 100 से ज्यादा अंडरपास और 5 रेलवे ओवरब्रिज।
  • दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल और हरिद्वार-रुड़की रोड से कनेक्शन।

पर्यावरण पर विवाद

प्रोजेक्ट की शुरुआत से जंगलों की कटाई पर सवाल उठे। राज्यसभा में जुलाई में बताया गया कि 17,913 पेड़ काटे या ट्रांसप्लांट किए गए। एनएचएआई ने जवाब दिया कि 50,600 नए पेड़ लगाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड वन विभाग को 40 करोड़ रुपये दिए गए। मार्च में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अफोरेस्टेशन की जानकारी न देने पर जुर्माना लगाया।

