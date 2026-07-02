दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर बड़े-बड़े गड्ढे, 3 महीने में क्या हाल हो गया; VIDEO देखें
Delhi-Dehradun Expressway Viral Video: दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का तीन महीने पहले उद्घाटन हुआ था। एक्सप्रेसवे का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में देखें एक्सप्रेसवे का क्या हाल हुआ?
Delhi-Dehradun Expressway Viral Video: दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का 3 महीने पहले ही पीएम नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था। इस फोरलेन नेशनल हाईवे को 12 हजार करोड़ की लागत में तैयार किया गया था। इस नए और अत्याधुनिक एक्सप्रेसवे से दिल्ली और देहरादून की दूरी महज दो घंटे की हो गई है। अब एक्सप्रेसवे की सड़कों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सड़क पर दो बड़े और गहरे गड्ढे दिख रहे हैं। इस वीडियो पर लोग अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। उधर, कांग्रेस ने भी दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट पर बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है।
यह मामला तब तूल पकड़ा जब एक ड्राइवर ने सोशल मीडिया पर शामली के हाथी करोडा गांव के पास एक्सप्रेसवे पर बने बड़े-बड़े गड्ढों का वीडियो शेयर किया। 212 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को किया था।
गड्ढों की वजह से कई गाड़ियां कंट्रोल खो बैठीं
वीडियो में ड्राइवर का दावा है कि गड्ढों की वजह से उसके ठीक सामने "चार-पांच गाड़ियां अपना संतुलन खो बैठीं"। वीडियो में शख्स दावा करता है कि कम से कम दो कारों के अलॉय व्हील गड्ढों से टकराने के कारण मुड़ गए। वीडियो में बाद में एक गाड़ी का खराब हो जाती है।
6 लेन वाला एक्सप्रेसवे, दिल्ली से देहरादून की दूरी 2 घंटे हुई
गौरतलब है कि छह लेन वाले इस एक्सप्रेसवे ने दिल्ली से देहरादून की दूरी को 8 घंटे से 2 घंटे कर दिया है। इस एक्सप्रेसवे पर हर दिन हजारों गाड़ियां फर्रांटा दौड़ रही हैं, खासकर वीकेंड पर देहरादून की पहाड़ियों में बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ रही है।
एशिया का सबसे लंबा कॉरिडोर
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे उत्तराखंड का प्रवेश द्वार भी है। इस एक्सप्रेसवे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें राजाजी नेशनल पार्क से गुजरने वाला 12 किलोमीटर का हिस्सा है, जो इसे एशिया का सबसे लंबा एलिवेटेड वाइल्डलाइफ कॉरिडोर है।
वायरल वीडियो पर लोगों के रिएक्शन
एक्सप्रेसवे के इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों में काफी गुस्सा है। हालांकि हाईवे पर खराब हुए इस हिस्से की मरम्मत की जा चुकी है। लोग आरोप लगा रहे हैं कि इस एक्सप्रेसवे को बनने में पांच साल लगे थे। एक व्यापारी मनु ने पीएम मोदी को संबोधित करते हुए एक पोस्ट की है। जिसमें उन्होंने एक्सप्रेसवे के निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाया। उन्होंने ट्वीट किया, "इसे बनने में लगभग 5 साल लगे, फिर भी इसने अपना पहला मॉनसून भी नहीं देखा। इसकी खराब हालत देखिए।"
एक अन्य यूज़र ने ई20 ईंधन विवाद का ज़िक्र करते हुए ट्वीट किया, "सोचिए, 110 रुपये प्रति लीटर की दर से 20% इथेनॉल वाला पेट्रोल खरीदने के साथ-साथ 650 रुपये टोल टैक्स भी देना पड़ रहा है, फिर भी जान की कोई गारंटी नहीं है।"
कांग्रेस ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया
दूसरी ओर विपक्ष ने भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रवक्ता डॉ. शमा मोहम्मद ने ट्वीट किया, "भ्रष्टाचार के और क्या सबूत चाहिए? हर विभाग में खुली लूट-खसोट मची है।" आम आदमी पार्टी ने भी सड़कों पर बने गड्ढों का वीडियो पोस्ट किया और मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। आप ने X पर पोस्ट किया, “दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे बनाने में 12,000 करोड़ रुपये खर्च किए गए। लेकिन कुछ ही समय में मोदी सरकार के विकास की असलियत सामने आ गई।”
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