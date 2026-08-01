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Delhi Dehradun Expressway : दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की स्पीड लिमिट में बदलाव, जानें नई रफ्तार

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Delhi Dehradun Expressway Speed Limit Change : दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर सफर करने वालों के लिए एक जरूरी खबर है। एनएचएआई ने एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की स्पीड लिमिट में बदलाव कर दिया है। अब आप इस पर पहले जितनी रफ्तार में गाड़ियां नहीं दौड़ा सकेंगे। 

Delhi Dehradun Expressway
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की रफ्तार घटी

Delhi Dehradun Expressway : राजधानी दिल्ली की सीमा में दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर वाहनों की गति सीमा कम कर दी गई है। अब कार अधिकतम 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकेगी। वहीं ट्रक, बस समेत सभी भारी वाहनों के लिए गति सीमा 60 किलोमीटर प्रति घंटा सीमित कर दी गई है। दुर्घटना की आशंका को कम करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। एक्सप्रेसवे पर लगे स्पीड रडार में नई गति सीमा को अपडेट कर दिया गया है। अब पुरानी गति सीमा पर वाहन दौड़े तो चालान कट जाएगा।

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पीएम मोदी ने 14 अप्रैल को किया था उद्घाटन

दिल्ली की सीमा में दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे अक्षरधाम मंदिर से शुरू होकर लोनी बॉर्डर तक 14.75 किलोमीटर लंबा है। इसी वर्ष 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने इसका लोकार्पण किया था, तब राष्ट्रीय राजधानी की सीमा में गांधी नगर से लोनी बॉर्डर तक इसके 6.5 किलोमीटर के एलिवेटेड खंड पर स्पीड लिमिट के वाहनों में शामिल दोपहिया वाहन और ई-रिक्शा को प्रतिबंधित कर दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने दिल्ली ट्रैफिक पुलिस से बाकी वाहनों की स्पीड लिमिट को लेकर सुझाव मांगा था। उस वक्त इस पर निर्णय नहीं होने के कारण एनएचएआई ने एक्सप्रेसवे पर उसकी डिजाइन स्पीड के अनुसार वाहनों का परिचालन लागू किया गया था। कार के लिए 100 और भारी वाहनों के लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड लिमिट रखी गई थी। शास्त्री पार्क के पास तीव्र मोड़ वाले स्थानों पर स्पीड लिमिट 85 और 65 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई थी।

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दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की संस्तुति

अब दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एनएचएआई को इस एक्सप्रेसवे पर कार के लिए स्पीड लिमिट घटाकर 70 ओर भारी वाहनों के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा करने की संस्तुति की है। एनएचएआई के अधिकारी ने बताया कि इस संस्तुति को मानते हुए नई गति सीमा लागू करने के साथ एक्सप्रेसवे पर लगे बोर्डों पर नई स्पीड लिमिट लिखवाने का काम शुरू कर दिया है।

213 किलोमीटर लंबा है 6 लेन एक्सप्रेसवे

गौरतलब है कि एनएचएआई द्वारा भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत दिल्ली से देहरादून तक बनाया गया यह 6 लेन एक्सप्रेसवे 213 किलोमीटर लंबा है। दिल्ली में यह एक्सप्रेसवे अक्षरधाम मंदिर के करीब एनएच-9 से शुरू होकर शकरपुर ललिता पार्क, रमेश पार्क, गीता कॉलोनी, गांधी नगर, शास्त्री पार्क, न्यू उस्मानपुर, गढ़ी मेंढू, खजूरी चौक, आरएएफ कैंप, लोनी बॉर्डर, होते हुए देहरादून जा रहा है। गीता कॉलोनी से राजधानी की सीमा में इसका आगे का हिस्सा एलिवेटेड है। इसके बनने से दिल्ली से देहरादून तक यात्रा समय घटकर 2:30 घंटे रह गया है, जो पहले 6 घंटे होता था।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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