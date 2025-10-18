Hindustan Hindi News
दिल्ली में अयोध्या जैसा भव्य होगा दिवाली का प्रोग्राम, CM सहित पूरी कैबिनेट आएगी

संक्षेप: देश का राजधानी दिल्ली में भी इस बार अयोध्या की तर्ज पर दीपोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए दिल्ली का कर्तव्यपथ चुना गया है। इस भव्य मौके पर खुद सीएम रेखा गुप्ता सहित पूरी कैबिनेट शामिल होगी। 

Sat, 18 Oct 2025 01:15 PMUtkarsh Gaharwar नई दिल्ली, भाषा
देश का राजधानी दिल्ली में भी इस बार अयोध्या की तर्ज पर दीपोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए दिल्ली का कर्तव्यपथ चुना गया है। इस भव्य मौके पर खुद सीएम रेखा गुप्ता सहित पूरी कैबिनेट शामिल होगी। इस दौरान लगभग 2 लाख दिए जलाए जाएंगे। यही नहीं,कार्यक्रम में ड्रोन से लेजर शो का भी आयोजन किया जाएगा।

जानकारी के अनुसार,दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की सरकार 18 और 19 अक्टूबर को कर्तव्य पथ को दो लाख दीयों से रोशन करेगी। इस दौरान रामायण पर आधारित लेजर एवं ड्रोन शो का आयोजन किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार,यह समारोह अयोध्या में होने वाले उत्सवों के अनुरूप होगा। पिछले आठ वर्षों में अयोध्या में दीपोत्सव एक विश्व प्रसिद्ध आयोजन बन गया है,जिसने सरयू नदी के किनारे और इस पवित्र शहर के प्रमुख मंदिरों में लाखों दीयों को जलाकर विश्व रिकॉर्ड कायम किए हैं।

एक अधिकारी ने बताया,"कर्तव्य पथ 18 अक्टूबर को दो लाख दीयों से जगमगाएगा और अगले दिन भी इतने ही दीये जलाए जाएंगे। इस अवसर पर रामायण की थीम पर एक लेजर और ड्रोन शो आयोजित किया जाएगा।" इस कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता,उनके कैबिनेट मंत्री और विधायकों के मौजूद रहेंगे। भाजपा सांसदों के भी कार्यक्रम में शामिल होने की उम्मीद है। दिल्ली के मुख्य सचिव राजीव वर्मा ने अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं सही ढंग से सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।