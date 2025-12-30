मौसम या उत्सर्जन, किसे दोष दें? 2018 के बाद दिल्ली में पहली बार दिसंबर इतना प्रदूषित

संक्षेप: अब तक इस महीने का औसत AQI 349 रहा है। खराब मौसम को देखते हुए यह 2018 के बाद से दिल्ली का सबसे प्रदूषित दिसंबर बनने की ओर है (2018 में औसत AQI 360 था)। पिछले साल दिसंबर का औसत AQI काफी कम (294) था।

किसी को दोष क्या देना ग़ालिब, वजह तो सारा गमों का नजरिया है.... दिल्ली में फैला जहरीला धुआं और उससे प्रताड़ित लोगों पर यह लाइन फिट बैठ रही है। आंकड़े कहते हैं कि 2018 के बाद यह पहली बार है जब दिल्ली में दिसंबर इतना प्रदूषित रहा है। सोमवार यानी 29 दिसंबर को यह इस साल का आठवां और अकेले दिसंबर महीने का पांचवां ऐसा दिन था जब हवा इतनी खराब रही। हवा की धीमी गति और स्मॉग (धुएं और कोहरे) की मोटी परत के कारण शहर के ऊपर जहरीले प्रदूषक जमा हो गए हैं।

अब तक इस महीने का औसत AQI 349 रहा है। खराब मौसम को देखते हुए यह 2018 के बाद से दिल्ली का सबसे प्रदूषित दिसंबर बनने की ओर है (2018 में औसत AQI 360 था)। पिछले साल दिसंबर का औसत AQI काफी कम (294) था। दिसंबर खत्म होने में अब सिर्फ दो दिन बचे हैं, लेकिन इस पूरे महीने में एक भी दिन हवा की स्थिति "सामान्य" (moderate) या "संतोषजनक" (satisfactory) नहीं रही। पूरे महीने AQI 200 के ऊपर ही बना रहा। इस सीजन का सबसे खराब AQI 14 दिसंबर को 461 दर्ज किया गया था, जो रिकॉर्ड में दिसंबर का दूसरा सबसे खराब स्तर है।

सरकार के 'एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम' (AQI पूर्वानुमान तंत्र) के अनुसार, 30 और 31 दिसंबर को हवा की गुणवत्ता में मामूली सुधार हो सकता है और यह "बहुत खराब" (very poor) श्रेणी में आ सकती है। हालांकि, चेतावनी दी गई है कि 1 जनवरी तक स्थिति फिर से बिगड़कर "गंभीर" (severe) श्रेणी में पहुंच जाएगी। इसके बाद अगले छह दिनों तक AQI के "बहुत खराब" श्रेणी में ही रहने का अनुमान है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने मंगलवार के लिए 'रेड अलर्ट' जारी किया है, क्योंकि बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। इससे न केवल सड़कों पर दृश्यता कम होगी, बल्कि प्रदूषण का असर भी और ज्यादा महसूस होगा। तापमान की बात करें तो अगले दो दिनों तक यह स्थिर रहने की उम्मीद है; अधिकतम तापमान 20-24°C और न्यूनतम तापमान 7-9°C के बीच रह सकता है।

प्रदूषण का बोझ पूरे शहर में फैला हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार, सोमवार को दिल्ली के 40 निगरानी केंद्रों (monitoring stations) में से 23 "गंभीर" श्रेणी में थे। इनमें जहांगीरपुरी (AQI 464) और वज़ीरपुर (AQI 461) सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके रहे।