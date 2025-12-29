दिल्ली में दिसंबर की एयर क्वालिटी सात सालों में सबसे खराब, पराली का योगदान कितना

संक्षेप: इस साल दिसंबर में दिल्ली की वायु गुणवत्ता 2018 के बाद सबसे खराब रही और औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 349 रहा। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस दौरान पराली जलाने से पीएम2.5 प्रदूषण का योगदान केवल 3.5 प्रतिशत था।

इस साल दिसंबर में दिल्ली की वायु गुणवत्ता 2018 के बाद सबसे खराब रही और औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 349 रहा। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस दौरान पराली जलाने से पीएम2.5 प्रदूषण का योगदान केवल 3.5 प्रतिशत था। वहीं दिसंबर 2018 में दिल्ली का औसत एक्यूआई 360 था। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, दिसंबर का औसत AQI 2024 में 294, 2023 में 348, 2022 में 319, 2021 में 336, 2020 में 332, 2019 में 337 और 2015 में 301 था।

इस महीने, एयर क्वालिट 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच गई, जहां शाम 4 बजे AQI 401 रहा, जबकि रविवार को यह 390 था, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में था। नोएडा स्थित पर्यावरणविद् अमित गुप्ता द्वारा दायर एक आरटीआई आवेदन के जवाब में सीपीसीबी की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक, इस साल 5 दिसंबर तक दिल्ली के पीएम 2.5 प्रदूषण में पराली जलाने का योगदान केवल 3.5 प्रतिशत था, जबकि दिल्ली-एनसीआर देश के सबसे प्रदूषित क्षेत्रों में से एक बना हुआ है।

सोमवार को कितना रहा एक्यूआई? पांच दिनों तक वायु गुणवत्ता 'गंभीर' रही। पिछले साल, दिल्ली में दिसंबर में छह दिन ऐसे रहे थे। सोमवार को भी दिल्ली की एयर क्ववालिटी 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच गई। शाम 4 बजे AQI 401 रहा, जबकि रविवार को यह 390 था, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में आता है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन आईआईटीएम पुणे के निर्णय समर्थन प्रणाली (डीएसएस) द्वारा उत्पन्न दैनिक औसत डेटा से पता चलता है कि पिछले कुछ सालों में अक्टूबर-दिसंबर अवधि के दौरान पीएम2.5 के स्तर में पराली जलाने के योगदान में लगातार गिरावट आई है।