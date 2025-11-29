दिल्ली के सूखे तालाबों को मिलेगी नई जिंदगी, DDA ने वसंतकुंज STP को लेकर बनाया प्लान
डीडीए सूखे जलाशयों को पुनर्जीवित करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है, जिसके तहत वसंत कुंज के एसटीपी से शुद्धिकृत अपशिष्ट जल को रंगपूरी गांव के एक सूखे तालाब तक पहुंचाने के लिए पाइपलाइन बिछाई जाएगी।
दिल्ली के सूखे पड़ चुके जलाशयों को पुनर्जनन देने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) एक महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रहा है। वसंत कुंज के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) से शुद्धिकृत अपशिष्ट जल को रंगपूरी गांव के एक सूखे तालाब तक पहुंचाने के लिए विशेष पाइपलाइन बिछाने का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। यह प्रयास हाल ही में जारी ड्रेनेज मास्टर प्लान का हिस्सा है, जिसका मुख्य उद्देश्य शहर के जलाशयों को पुनर्जनन देना और ग्राउंड वाटर को बढ़ाना है।
क्या है पूरा प्रोजेक्ट?
इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत वसंत कुंज के ई-2 ब्लॉक स्थित एसटीपी से रंगपूरी गांव के खसरा नंबर 660 में स्थित एक सूखे तालाब तक डक्टाइल आयरन (डीआई) पाइपलाइन बिछाई जाएगी। फिलहाल यह तालाब साल के ज्यादातर समय सूखा रहता है। इस प्रोजेक्ट के लिए एक ठेकेदार नियुक्त किया जाएगा, जो साइट निरीक्षण के बाद आवश्यक उपकरण, सामग्री, मजदूर और पहुंच सुनिश्चित करेगा।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाया जाने वाला शुद्धिकृत जल निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप होगा। इससे न केवल ग्राउंड वाटर रिचार्ज में सहायता मिलेगी, बल्कि तालाब का इकोसिस्टम भी बहाल होगा।
क्या है ये नया तरीका?
वर्तमान व्यवस्था में एसटीपी से निकलने वाला शुद्धिकृत जल नालियों में ही छोड़ दिया जाता है, जिससे प्राकृतिक जलाशयों को कोई लाभ नहीं मिल पाता। इस नई पाइपलाइन व्यवस्था से रंगपूरी के तालाब में निरंतर जल आपूर्ति सुनिश्चित होगी, जिससे यह एक जीवंत जल स्रोत के रूप में फिर से स्थापित हो सकेगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस तरह की व्यवस्था मानसून के दौरान अतिरिक्त बहाव को प्राकृतिक जलाशयों में भेज कर जलभराव की समस्या को कम करने में कारगर साबित हो सकती है।
व्यापक योजना का हिस्सा
यह पायलट प्रोजेक्ट दिल्ली के ड्रेनेज मास्टर प्लान का एक हिस्सा है, जिसमें पूरे शहर में कई जलाशयों को पुनर्जनन देने के लिए समान प्रयास प्रस्तावित हैं। यह योजना पारंपरिक तालाबों और झीलों की जल संचयन क्षमता को बहाल करने पर केंद्रित है। मानसून के दौरान नालियों पर पड़ने वाले अत्यधिक दबाव के कारण होने वाले जलभराव को कम करने के लिए ये योजना काफी काम आ सकती है।
इस प्रोजेक्ट पर लगभग सात करोड़ रुपये का खर्चा होगा और इसे पूरा करने में करीब तीन माह का समय लगने की संभावना है। इस प्रयास से न केवल एक सूखे तालाब को नई जिंदगी मिलेगी, बल्कि यह दिल्ली के समग्र जल प्रबंधन के लिए एक मॉडल के रूप में भी कार्य कर सकता है। यदि यह पायलट सफल रहा, तो शहर के अन्य सूखे जलाशयों को पुनर्जनन देने के लिए इसी तरह के कई प्रोजेक्ट शुरू किए जा सकते हैं।