सिर्फ एक रुपए में भी बुक होंगे दिल्ली में डीडीए पार्क, प्रीवेडिंग से लेकर कॉन्सर्ट तक का इंतजाम; पूरा प्रोसेस
नई नीति के तहत छात्रों और स्कूलों को बड़ी राहत देते हुए शैक्षिक और मनोरंजक गतिविधियों के लिए तय पार्क क्षेत्रों की फीस महज एक रुपए रखा गया है।
दिल्लीवालों के लिए खुशखबरी है। राजधानी में डीडीए पार्कों की ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो गई है। लोग शिक्षा, साहित्यिक, फिटनेस और अन्य कार्यक्रमों के लिए डीडीए पार्क अब ऑनलाइन ही बुक कर सकते हैं। खास बात ये हैं कि इसकी बुकिंग फीस केवल एक रुपए से शुरू है। यानी केवल एक रुपए में आप डीडीए पार्क को बुक कर अपना आयोजन कर सकते हैं। हालांकि ये एक रुपए की फीस केवल शइक्षा से जुड़े ईवेंट्स के लिए ही लागू होगी। अन्य आयोजनों के लिए अलग-अलग फीस है। इसके अलावा इन पार्कों में शादियों की अनुमति भी नहीं है। लेकिन प्री वेडिंग और पोस्ट वेडिंग शूट के लिए लोग इन पार्कों को बुक कर सकते हैं। ये सिस्टम मंगलवार से लागू किया गया है जिसमें लोग डीडीए पार्क बुकिंग के ऑनलाइन पॉर्टल पर जाकर इसे बुक कर सकते हैं।
पहले डीडीए पार्क की बुकिंग के लिए ऑनलाइन कोई सिस्टम नहीं था। लोगों को संबंधित जोन के उद्यान विभाग में मैन्युअल आवेदन देना पड़ता था। इसके अलावा शिक्षा से जुड़ी गतिविधियों के लिए एक रुपए फीस से जुड़े भी कोई नियम नहीं थे। लेकिन इन दो चीजों के चलते लोगों के लिए डीडीए पार्क बुक करना काफी आसान होगा। शुरुआती व्यवस्था में बांसेरा पार्क, असिता पार्क और महरौली पुरातत्व पार्क के चिह्नित स्थलों को शामिल किया गया है। बांसेरा में कैफे टैरेस, फ्लोरल गार्डन और टेबल टॉप प्लेट्यू जैसी जगह उपलब्ध होंगी। असिता पार्क में वाटर बॉडी लॉन, कन्ना लॉन, बुधा लॉन, सूर्या लॉन और सर्कुलर लॉन में आयोजन किए जा सकेंगे। महरौली में चारबाग क्षेत्र, कुली खान मकबरे के आसपास का क्षेत्र, व्याख्या केंद्र के सामने का हरित क्षेत्र शामिल हैं।
तीन श्रेणियों में बांटे गए पार्क
इस नीति के तहत तय खुले स्थानों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है। श्रेणी ए में पार्कों को भीड़ के हिसाब से तीन हिस्सों में बांटा गया है। ए1 में 200 लोगों, श्रेणी ए2 में 200 से 500 लोगों और श्रेणी ए3 में 500 से अधिक लोगों के जुटने की व्यवस्था होगी। ए1 वाले पार्क को योग, ध्यान, किताबों पर चर्चा, आरडब्ल्यूए बैठक, स्कूली पिकनिक और हेरिटेज वॉक के लिए बुक किया जा सकता है। ए2 के तहत आने वाले पार्क कॉन्सर्ट, थिएटर, पुस्तक और शिल्प मेले, कॉर्पोरेट और लाइफस्टाइल इवेंट के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। ए3 वाले क्षेत्र फूड फेस्टिवल और बड़े मंच वाले वीआईपी कार्यक्रमों के लिए बुक किए जाएंगे। आप डीडीए की ऑफिशियल वेबसाइट www.dda.gov .in या सीधे https://online.dda.org.in/booking/selectpark.aspx पर जाकर पार्क बुक कर सकते हैं।
श्रेणी बी में पार्क एम्फीथिएटर और बोट क्लब के लिए बुक किए जा सकते। तीसरी श्रेणी यानी श्रेणी सी में फिल्मिंग और शूटिंग के लिए स्पेस उपलब्ध होगा। इसमें प्रीवेडिंग और पोस्ट वेडिंग शूट भी शामिल है।
17 पार्कों की हुई पहचान
डीडीए के एक आधिकारिक बयान के अनुसार, बाहरी परिवेश में सीखने और अनुभव आधारित शिक्षा के महत्व को देखते हुए स्कूलों को शैक्षणिक एवं मनोरंजक गतिविधियों के लिए निर्धारित पार्क में एक रुपये में स्थान बुक करने की सुविधा दी गई है। इनमें स्कूल पिकनिक, पेंटिंग और फोटोग्राफी गतिविधियां, वाद-विवाद प्रतियोगिताएं और इसी तरह की अन्य शैक्षणिक गतिविधियां शामिल हैं।
अधिकारियों के अनुसार, दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू के निर्देश पर शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य नागरिकों को प्रकृति के साथ जुड़ने और उसे अनुभव करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस नीति के तहत 17 पार्कों की पहचान की गई है।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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