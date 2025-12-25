अटल जी की जयंती पर दिल्ली के इस पार्क को मिला नया नाम, खासियत दिल खुश कर देगी

संक्षेप: यह पूरी योजना रिंग रोड के साथ लगभग 1.7 किमी की लंबाई में फैले 35 एकड़ के ग्रीन बेल्ट (हरियाली क्षेत्र) को आपस में जोड़ती है। 'अटल बिहारी वाजपेयी सद्भावना उद्यान' एक स्थायी स्मारक के रूप में कार्य करेगा।

दिल्ली के एक 11 एकड़ बड़े पुराने पार्क को आज नया नाम मिल गया। एलजी वीके सक्सेना और सीएम रेखा गुप्ता की उपस्थिति में इस पार्क का नाम 'अटल बिहारी वाजपेयी सद्भावना पार्क' रखा गया है। भारत के पूर्व पीएम की जयंती पर यह नाम उन्हें एक स्थायी श्रद्धांजलि के रूप में देखा जा रहा है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) का यह पार्क, पुरानी दिल्ली की दीवारों (ramparts) के साथ पुनर्विकसित किए जा रहे तीन पार्कों की श्रृंखला में दूसरा है। यह पार्क दिल्ली के लोगों विशेषकर दरियागंज और पुरानी दिल्ली के निवासियों के लिए मनोरंजन और हरियाली के लिए एक बहुत ही जरूरी जगह प्रदान करेगा। इस पार्क में रथ के आकार के फव्वारे, बारादरी, छायादार ईटिंग प्लाजा (बैठने और खाने की जगह), मूर्तिकला वाले फव्वारे, सुंदर लॉन, यक्षिणी की मूर्तियां और सफेद संगमरमर के रास्ते बने हुए हैं। ।

भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी के ऐतिहासिक अवसर पर, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की गरिमामयी उपस्थिति में 'अटल बिहारी वाजपेयी सद्भावना उद्यान' का औपचारिक नामकरण किया है। जल्द ही इस स्थान पर पूर्व प्रधानमंत्री की एक प्रतिमा (Statue/Bust) भी स्थापित की जाएगी। उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री ने स्वयं पार्क के प्रवेश टिकट लिए और दिल्ली की जनता से अपील की कि वे अपने दोस्तों और परिवार के साथ यहां गुणवत्तापूर्ण समय बिताने के लिए जरूर आएं।

इस भव्य अवसर पर दिल्ली के मुख्य सचिव राजीव वर्मा और डी.डी.ए. (DDA) के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। यह पार्क रणनीतिक रूप से महात्मा गांधी मार्ग (रिंग रोड) पर स्थित है, जो ऐतिहासिक पुरानी दिल्ली (वalled city) के समानांतर है। यहां सुंदर लॉन, सफेद संगमरमर के रास्ते, छायादार ईटिंग प्लाजा (खाने की जगह), बारादरी, नक्काशीदार फव्वारे, शौचालय जैसी जन सुविधाएं और खुले मनोरंजन क्षेत्र बनाए गए हैं। इस बगीचे का एक प्रमुख आकर्षण पांच सफेद घोड़ों की शानदार मूर्ति है, जिसे एक सारथी चला रहा है। यह नेतृत्व, गति और प्रगति का प्रतीक है। यह मूर्ति एक जल निकाय और फव्वारों से घिरी हुई है, जो पार्क की सुंदरता को बढ़ाती है।

पार्क की सांस्कृतिक शोभा बढ़ाने के लिए प्रसिद्ध पद्म विभूषण विजेता मूर्तिकार सुदर्शन साहू द्वारा बनाई गई चार यक्षिणी की मूर्तियां भी यहाँ स्थापित की गई हैं। अपने शानदार डिजाइन के साथ, यह पार्क राष्ट्रीय राजधानी में अपनी तरह का पहला विकास है। यह दिल्ली के निवासियों, विशेष रूप से दरियागंज और पुरानी दिल्ली के लोगों के लिए मनोरंजन और हरियाली की कमी को पूरा करेगा।

पार्क की सुंदरता को और बढ़ाने के लिए वर्तमान में यहां एक क्लॉक टॉवर (घंटाघर) का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा, पार्किंग क्षेत्र के पास एक फूड वैन सुविधा का प्रस्ताव है, जो आगंतुकों के लिए खान-पान के विकल्प प्रदान करेगी। उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना के निरंतर मार्गदर्शन में, इस पार्क की परिकल्पना कर्तव्य पथ के लॉन में भीड़भाड़ कम करने की योजना के तहत की गई थी। यह महात्मा गांधी मार्ग के किनारे तीन पार्कों के एक बड़े लैंडस्केप पुनर्विकास परियोजना का हिस्सा है। इस श्रृंखला का पहला पार्क, क्रांति उद्यान, इसी साल जनवरी में शुरू किया गया था।