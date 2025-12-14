दिल्ली में इस डेट से शुरू होंगे कर्मयोगी आवास योजना के रजिस्ट्रेशन, डिटेल
दिल्ली में डीडीए की ओर से कर्मयोगी आवास योजना के रजिस्ट्रेशन की तारीख आ गई है। पहले चरण में कुल 1168 फ्लैट के लिए सरकारी कर्मचारी, सेवानिवृत सरकारी कर्मचारी आवेदन कर सकेंगे। विस्तृत जानकारी इस रिपोर्ट में…
दिल्ली में डीडीए की ओर से कर्मयोगी आवास योजना के रजिस्ट्रेशन 19 दिसंबर से शुरू होंगे। इसकी बुकिंग प्रकिया 14 जनवरी 2026 से शुरू होगी और 31 मार्च 2026 तक जारी रहेगी। इसमें पहले चरण में नरेला के सेक्टर ए1 से ए4 पॉकेट नौ में तैयार कुल 1168 फ्लैट के लिए सभी कार्यरत सरकारी कर्मचारी, सेवानिवृत सरकारी कर्मचारी आवेदन कर सकेंगे।
सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी छूट
इसमें इन सरकारी कर्मचारियों को फ्लैटों पर 25 फीसदी छूट मिलेगी। इसमें वन बीएचके के 320 फ्लैट, टू बीएचके के 576 फ्लैट और थ्री बीएचके के 272 फ्लैट्स शामिल हैं।
ये सरकारी कर्मचारी कर सकेंगे आवेदन
केंद्र सरकार, देश भर के राज्य सरकारों, पीएसयू, नगर निकायों के विभागों में कार्यरत सरकारी कर्मचारी और सभी प्रकार के रिटायर सरकारी कर्मचारी आवेदन कर सकेंगे। दिल्ली पुलिस, CISF, CRPF, एमसीडी, दिल्ली सरकार और अन्य राज्य सरकारों के सभी विभागों के सरकारी कर्मचारी फ्लैटों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया में हिस्सा ले सकेंगे।
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऐसे होगी बुकिंग
डीडीए अधिकारियों ने बताया कि कर्मयोगी आवासीय योजना के तहत फ्लैट्स का ऑनलाइन पंजीकरण डीडीए वेबसाइट पर शुरू होगा। कर्मचारी फ्लैटों की बुकिंग करा सकेंगे। इन फ्लैटों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बुक कराया जा सकेगा।
टू-थ्री के साथ एक कमरे तक के फ्लैट
अधिकारियों ने बताया कि कर्मयोगी आवास योजना के तहत नए फ्लैट नरेला के पॉकेट नौ में सेक्टर-ए1 से ए4 में बनाए गए हैं। इसमें थ्री बीएचके के एचआईजी फ्लैट, टू बीएचके के एमआईजी फ्लैट और एक कमरे तक के फ्लैट समेत कुल 1168 फ्लैट शामिल किए गए हैं। टू और थ्री बीएचके के फ्लैट्स की कीमत करोड़ रुपये तक जा सकती है।