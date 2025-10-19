दिल्ली में घर और बिजनेस का सपना होगा पूरा! DDA दे रही प्लॉट खरीदने का मौका

संक्षेप: DDA 27 अक्टूबर से शहर के विभिन्न प्रमुख इलाकों में रिहायशी, कमर्शियल और औद्योगिक सहित छह श्रेणियों के लगभग 100 प्लॉट्स की ई-नीलामी शुरू करने जा रहा है।

अगर आप दिल्ली में अपना घर बनाने का प्लान बना रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए ही है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) 27 अक्टूबर से शहर के प्रमुख इलाकों में करीब 100 प्लॉट्स की ई-नीलामी शुरू करने जा रहा है। यह उन लोगों के लिए बेहतरीन अवसर है जो दिल्ली में निवेश का सपना देख रहे हैं।

DDA ने शहर के अलग-अलग हिस्सों में 100 के करीब प्लॉट्स को नीलामी के लिए तैयार किया है। ये प्लॉट्स छह अलग-अलग श्रेणियों में बंटे हैं, जिनमें रिहायशी, कमर्शियल, औद्योगिक, संस्थागत, CNG स्टेशन और ग्रुप हाउसिंग शामिल हैं। चाहे आप घर बनाना चाहते हों, बिजनेस शुरू करना हो या बड़ा निवेश करना हो, इस नीलामी में सबके लिए कुछ है।

कहां-कहां हैं ये प्लॉट्स? ये प्लॉट्स दिल्ली के कई प्रमुख इलाकों में फैले हैं। रोहिणी और राजेंद्र नगर में 17 रिहायशी प्लॉट्स घर बनाने का सपना पूरा करने के लिए तैयार हैं। पीतमपुरा में 18 कमर्शियल प्लॉट्स बिजनेस शुरू करने वालों के लिए हैं। कीर्ति नगर, मंगोलपुरी और ओखला में 44 औद्योगिक प्लॉट्स उद्यमियों के लिए मौका लाए हैं। यमुना विहार में एक CNG स्टेशन का प्लॉट और द्वारका जैसे इलाकों में दो ग्रुप हाउसिंग प्लॉट्स भी नीलामी में शामिल हैं। रोहिणी में 11 संस्थागत प्लॉट्स भी हैं, जिनमें धार्मिक उपयोग के लिए जगह भी है।

क्यों खास है ये नीलामी? DDA के एक अधिकारी ने बताया, "2022 तक हम हर तीन महीने में नीलामी करते थे, लेकिन RERA नियमों के चलते डेढ़ साल तक यह प्रक्रिया रुकी रही। अब हमने फिर से लाइसेंस प्राप्त प्रॉपर्टी की नीलामी शुरू की है, और ये ताजा स्कीम उसी का हिस्सा है।" इस बार की नीलामी को खास तौर पर दिवाली के मौके पर लॉन्च किया जा रहा है, ताकि लोग इस त्योहारी सीजन में दिल्ली के प्राइम लोकेशन्स में निवेश का लाभ उठा सकें।

कैसे ले सकते हैं हिस्सा? रजिस्ट्रेशन की तारीख: 27 अक्टूबर से 17 नवंबर तक।

क्या करना होगा? इस दौरान आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (EMD) जमा कर सकते हैं।

हेल्प डेस्क: अगर आपको कोई दिक्कत हो, तो DDA ने एक हेल्प डेस्क भी तैयार किया है, जो आपकी हर मुश्किल को आसान करेगा। कब होगी नीलामी? 20 नवंबर: रिहायशी और ग्रुप हाउसिंग प्लॉट्स की बोली।

21 नवंबर: संस्थागत, औद्योगिक, CNG और कमर्शियल प्लॉट्स की बोली।