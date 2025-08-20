delhi Daryaganj Tragic Building Collapse many dead rescue operation underway दिल्ली के दरियागंज में भरभराकर गिरी बिल्डिंग, तीन लोगों की मौत; कई के फंसे होने की आशंका, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi Daryaganj Tragic Building Collapse many dead rescue operation underway

दिल्ली के दरियागंज में भरभराकर गिरी बिल्डिंग, तीन लोगों की मौत; कई के फंसे होने की आशंका

दिल्ली के दरियागंज इलाके में एक तीन मंजिला इमारत ढहने से तीन लोगों की मौत हो गई। ये हादसा दोपहर करीब 12 बजे हुआ। मौके पर फायर विभाग और पुलिस की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही हैं।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 20 Aug 2025 01:57 PM
share Share
Follow Us on
दिल्ली के दरियागंज में भरभराकर गिरी बिल्डिंग, तीन लोगों की मौत; कई के फंसे होने की आशंका

दिल्ली के दरियागंज इलाके में बुधवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ, जब एक तीन मंजिला इमारत अचानक भरभराकर ढह गई। इस भयावह हादसे में तीन लोगों की जान चली गई। ये हादसा सद्भावना पार्क के पास हुआ। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। कई लोगों के दबे होने की आशंका है।

अचानक गिरी बिल्डिंग

जानकारी के अनुसार, दोपहर 12:14 बजे दिल्ली फायर सर्विसेज के कंट्रोल रूम में एक कॉल आई, जिसमें बताया गया कि दरियागंज में एक इमारत धराशायी हो गई है। खबर मिलते ही चार दमकल गाड़ियां तेजी से घटनास्थल की ओर दौड़ीं। मौके पर पहुंचने पर पता चला कि एक पुरानी इमारत, जिसमें ग्राउंड फ्लोर के साथ दो ऊपरी मंजिलें थीं, पूरी तरह मलबे में तब्दील हो चुकी थी। आसपास के लोग सदमे में थे और मलबे से चीखें सुनाई दे रही थीं।

बचाव कार्य में जुटे जांबाज

दमकल कर्मियों ने तुरंत बचाव अभियान शुरू किया। मलबे के नीचे दबे लोगों को निकालने के लिए जेसीबी मशीनों और अन्य उपकरणों का सहारा लिया गया। DFS के एक अधिकारी ने बताया, 'हमारी टीम ने तेजी से काम शुरू किया और मलबे से तीन लोगों को निकाला गया। उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, इलाज के दौरान तीनों ने दम तोड़ दिया।'अभी भी मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका है।

फिलहाल, पुलिस और प्रशासन ने इलाके को सील कर दिया है और मलबे को हटाने का काम जारी है।