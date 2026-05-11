हॉट एयर बैलून से दिल्ली दर्शन की योजना 4 महीनों में ही हो गई बंद, ये रही अहम वजह

हॉट एयर बैलून राइड की शुरुआती कीमत तीन हजार रुपये प्रति व्यक्ति तय की गई थी। कम प्रतिक्रिया के बाद इसे 2300 रुपये प्रति व्यक्ति किया गया, लेकिन फिर भी लोगों ने इसे लेकर दिलचस्पी नहीं दिखाई।

दिल्लीवालों को डीडीए की ओर से बांसेरा पार्क में शुरू की गई हॉट एयर बैलून की सवारी खास रास नहीं आई। लोगों के अनुसार, योजना को सकारात्मक प्रतिक्रिया न मिलने का मुख्य कारण इसका महंगा टिकट रहा है।

डीडीए ने बीते वर्ष 29 नवंबर से नागरिकों के लिए सराय काले खां के पास स्थित बांसेरा पार्क में हॉट एयर बैलून परियोजना को शुरू किया था। लेकिन दिसंबर तक ही इसकी राइड का परिचालन हुआ और इसे लगभग बंद सा कर दिया गया। जनवरी से मध्य मार्च के बीच तक इक्का-दुक्का बार इसका परिचालन हुआ, लेकिन इसके बाद से इसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया।

ईस्ट दिल्ली आरडब्ल्यूए जॉइंट फ्रंट के अध्यक्ष बी.एस. वोहरा ने कहा कि राजधानी को पर्यटन हब के रूप में विकसित करने के लिए हॉट एयर बैलून एक अच्छा विकल्प था, लेकिन इसके महंगे रेट से लोगों में इसका आकर्षण कम हो गया। इसके दाम पांच से छह सौ रुपये तक रखने चाहिए थे। लुभावने ऑफर या डिस्काउंट के माध्यम से इसे लोगों के आकर्षण में लाना चाहिए था। विभाग व प्रशासन को सबक लेते हुए बेहतर बिजनेस मॉडल के साथ हॉट एयर बैलून परियोजना को फिर शुरू करना चाहिए।

कब शुरू हुई 25 नवंबर 2026 :बांसेरा पार्क में हॉट एयर बैलून राइड का सफल परीक्षण हुआ।

29 नवंबर 2026 : वीकडेज और वीकेंड में सुबह और शाम को राइड शुरू की गई।

कब से बंद दिसंबर 2025 तक सुविधा चली। कम प्रतिक्रिया पर बंद किया। मार्च मध्य से पूरी तरह बंद की गई।

घटाए थे दाम इस राइड की शुरुआती कीमत तीन हजार रुपये प्रति व्यक्ति तय की गई थी। कम प्रतिक्रिया के बाद इसे 2300 रुपये प्रति व्यक्ति किया गया, लेकिन फिर भी लोगों ने इसे लेकर दिलचस्पी नहीं दिखाई।

सफल न होने के कारण ● दिल्ली में सर्दियों के दौरान प्रदूषण के स्तर में वृद्धि के साथ स्मॉग के कारण 150 फीट की ऊंचाई पर जाने पर नागरिकों को साफ नजारा नहीं मिला।

● महंगे टिकट के कारण पर्यटकों का इसके प्रति आकर्षण कम रहा।

● बांसेरा पार्क में प्रति व्यक्ति प्रवेश की 50 रुपये टिकट है, नागरिकों ने सवाल उठाए कि जिन्हें हॉट एयर बैलून राइड करनी है, उनसे यह शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए।

● एक ही परिवार के सदस्यों व कॉलेज छात्रों के लिए लुभावने ऑफर नहीं दिए गए।

विभाग का कहना डीडीए अधिकारियों का कहना है कि राजधानी में तेज गर्मी और बढ़ते तापमान के कारण और इसके पूर्वानुमान की वजह से गर्मियों के मौसम में हॉट एयर बैलून राइड की सुविधा को बंद किया गया है।

आगे क्या डीडीए अधिकारियों ने बताया कि सर्दियों के मौसम में बेहतर योजना के साथ बांसेरा पार्क के साथ ही कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज खेल परिसर, सूरजमल विहार स्थित यमुना खेल परिसर और असिता पूर्वी पार्क में इस वर्ष फिर से हॉट एयर बैलून की सुविधा को शुरू किया जाएगा।